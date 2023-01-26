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疑吸毒過量 台女命喪法拉盛夜總會

記者鄭怡嫣／紐約報導
圖為案發地街區。(取自谷歌地圖)
圖為案發地街區。(取自谷歌地圖)

一名40歲來自台灣的女子，近日凌晨在法拉盛一家高檔夜總會工作時，突然失去意識，不治身亡，警方25日表示，仍在等待法醫驗屍結果確定死因。接近案情人士透露，死者疑因吸毒過量致死。

根據市警局，23日凌晨2時14分左右，警方獲報趕到位於法拉盛41大道近海特街(Haight St)的一家高檔會所，發現當時在裡面工作的一名40歲女子失去意識，送到長老會醫院後不治。

警方表示，死者名為林莉華，來自台灣，家人在台灣，已通過駐紐約台北經濟文化辦事處通知。現場並未發現他殺痕跡。目前正等待屍檢結果，確認死因。

接近案情人士透露，死者疑似吸毒過量致死。但在會所現場沒有發現吸毒用品。

紐約兒童中心(The Child Center of NY)法拉盛辦公室藥物濫用治療主管伊蓮‧施克泰(Elaine Schechtel)指，亞裔社區有大量藥物濫用者，最常見的毒品是K粉(Ketamine)、芬太尼(Fentanyl)、可待因酮(Oxycodone)等，藥物濫用最常見的一種情況，是想「嗨」的年輕人在夜店吸K粉等。在酒吧、卡拉OK、夜總會或家有藥物濫用者的親友，須隨時備好納洛酮(Narcan)，此鼻噴救命藥物可緩解攝入過量類鴉片藥物的影響。

法拉盛 亞裔 毒品

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