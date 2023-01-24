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T-Mobile 3700萬用戶信息被盜 紐約州長提9建議防被駭

記者張心／紐約報導
州長辦公室建議，對於不請自來的騷擾電話、電郵等應該保持警惕。(本報檔案照)
州長辦公室建議，對於不請自來的騷擾電話、電郵等應該保持警惕。(本報檔案照)

年度「數據隱私周」(Data Privacy Week)於22日啟動，恰逢震驚全美的行動電信商T-Mobile3700萬用戶信息遭駭，紐約州長辦公室為此出台九項建議，助民眾妥善保護個人網路信息安全。

州長辦公室表示，網站、應用程序、服務商等收集大量用戶行為、興趣、付款等信息，甚至社安號、駕照號碼、醫療保險信息等。如果不採取保護措施，非常容易被不法分子利用。

對於不請自來的騷擾電話、電郵等應保持警惕，切勿分享個人信息，尤其是社安號；對於自稱是某公司者，也要先核實是否有此公司存在，並向公司確認來電者身分。

第二，保持手機、平板電腦更新，使用系統內置的安全加密功能，這樣若設備被盜，也可立即遠程消除。第三，謹慎使用公共Wi-Fi，因極可能有外部監控參與者。第四，對於部分App等程序收集用戶資料的要求，最好立刻拒絕；比如，將開啟定位服務選擇「僅在使用該程序時啟動」，不允許App與第三方共享電子郵件和個人信息，並在下載App前閱讀隱私條款。

第五，在社交網路上謹慎分享個人信息，尤其是生日、電話號碼、住址、職業和愛好等。由於此類信息通常和個人密碼、安全問題答案等相關，容易被不法分子利用。第六，使用超強密碼，並為不同的網站帳戶建立不同的密碼。

第七，設置難以猜測的安全問題答案，最好不容易在網上搜索到。第八，設置多重障礙登陸帳戶，比如在登陸前，需要進行手機驗證碼、郵件驗證碼等。第九，發現可能是網路釣魚時，不要點擊下載或打開相關頁面。

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