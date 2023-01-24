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信封透明窗口惹禍？華男支票被盜 損失4000元

記者鄭怡嫣／紐約報導
根據銀行紀錄及支票照片，陳先生支票收件人的名字已被竄改。(陳先生提供)
根據銀行紀錄及支票照片，陳先生支票收件人的名字已被竄改。(陳先生提供)

一名居住在皇后區大學點(College Point)的華人男子，近日將附有支票的信件寄出時，郵件被盜，支票上所寫的抬頭被竄改，損失逾4000元，警方提醒民眾，最好把裝有支票的信封拿到郵局郵箱投遞，並用防詐欺原子筆書寫支票。

受害人陳先生接受本報記者採訪時表示，去年12月31日，他將三封附有支票的信件，放入位於皇后區大學點115街近9大道的街邊郵筒，三張支票用黑色墨水筆填寫，分別為6000、4000以及50元。其中逾4000元支票，為醫療保險公司的季度費用。1月2日晚8時16分，銀行顯示支票被兌現。兩天後，銀行將支票錢轉出。然而近日，他與妻子收到醫院通知，指醫保帳單被保險公司拒絕，17日，又收到保險公司來信，稱並未收到1月的保費，暫停了他們的保險。

陳先生查看此前被兌現的支票，根據銀行紀錄及支票照片，支票上的筆跡已被清洗，抬頭被竄改為西語裔的名字，並被人用手機App程式存入銀行兌現。他隔日至警局報案，被告知需由銀行開具的1月結單方可立案調查，故需等到2月初才將有進一步調查。

鑑於其他兩封支票郵件未被盜竊，陳先生認為，恐怕是信封透明窗口過大，讓竊賊看到其中的金額繼而盜竊。警方提醒，若附有支票務必去郵局郵箱投遞，建議購買一支三元的防詐欺筆寫支票， 用這類墨水筆寫的字跡會滲透到紙張中， 可防止被歹徒清洗。

支票 醫療保險 大學點

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