紐約犯罪率飆升 大通銀行提前關ATM 改為傍晚打烊

由於犯罪率飆升和遊民數量的急速增加，大通銀行近日決定將全市多個24小時自動提款機的服務時間，提前至傍晚打烊。(記者張心／攝影)

由於紐約市 犯罪率升和遊民 數量的急速增加，華人廣泛使用的大通銀行(Chase Bank)表示，受到犯罪分子及遊民影響，近日決定將全市多個24小時自動提款機(ATM)的服務時間，提前至傍晚打烊，但實際受到新政策影響的自動提款機數量和地點則未公布。

大通銀行近日在推特上表示，部分原24小時全天候開放的自動提款機所在區，在近期受到犯罪分子和遊民影響，將配合分行關門時間，改在下午5時或6時，提早關閉全天候自動提款機服務。

但對於這些進行營業時間調整的自動提款機數量和地點，該銀行並未具體透露；銀行發言人表示，目前該銀行仍在統計將有多少自動提款機受到影響，「因為數量還在不斷增加。」

據悉，從去年8月分開始，大通銀行便開始在夜間關閉一些自動提款機，因為不斷有遊民在這些場域進行隨地大小便。

「說實話，大通銀行沒有在他們的自動提款機全天候業務上賺到多少錢」；NewYorkATM.com總裁維利貝克(John Weilbaker)表示，銀行為這些機器支付的費用超過2萬5000元，「但現在卻是在為遊民隨地便溺的行為付費，或是為犯罪分子搶劫提供便利。」

然而，民眾對於這樣的改變非常不適應；布碌崙 (布魯克林)的用戶伍Sunny抱怨，「我晚上10點去取錢，結果發現自動提款機關了，難以置信這是紐約」，他接連嘗試位於格林堡(Fort Greene)和威廉斯堡(Williamsburg)兩家大通銀行自動提款機，發現都早已關門。

「當大通銀行這樣的金融巨鱷都要因為犯罪和遊民問題不得不關閉自動提款機業務時，州府要警覺並採取行動了」，約翰傑刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)副教授賈卡隆(Joseph Giacalone)說：「我們的零售業正在被犯罪率擊垮，因為寬鬆的政策、愚蠢的法律、不起訴的檢方、無能的民代，都在使一切倒退至1990年代。」