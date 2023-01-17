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第一槍受保障 但餐館吃飯槍殺搶劫嫌犯 濫用自衛？

紐約布朗士華警遭少年犯開槍擊中 帶傷交火

記者張晨/紐約即時報導
嫌犯開槍至少六次，打中了前擋風玻璃和坐在副駕駛的李保羅。市警提供
嫌犯開槍至少六次，打中了前擋風玻璃和坐在副駕駛的李保羅。市警提供

布朗士48分局一名華裔警員17日凌晨巡邏時遭一名16歲少年犯持槍射傷，但其不顧個人安危帶傷交火，下車追逐嫌犯後才被搭檔強制拖回車內送往醫院治療；市警總局高層及市長亞當斯紛紛對此案回應稱，警員反應沈著冷靜。

警方表示，案件發生在當日凌晨3時左右，警員李保羅及其搭檔身著制服，駕駛便衣警車在東183街交展望大道（Prospect Ave. ）附近發現了一名可疑少年。

作為48分局的社區安全隊（Public Safety Team）成員，兩名警員停車準備對該少年進行盤問，但未料對方直接拔槍相向。

市警總探長西格(James Essig)表示，嫌犯開槍至少六次，打中了前擋風玻璃和坐在副駕駛的李保羅。

兩名警員隨之與嫌犯交火，李保羅不顧手臂中彈下車追逐，搭檔強行將其拉回車內，通知醫院送醫，嫌犯也隨後被捕；現場共發現六枚32-caliber pistol彈殼，經過調查均出自嫌犯手槍，目前嫌犯控罪待定。

市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)表示，一定會讓這些暴力犯承擔應有的後果；亞當斯及市警工會均對李保羅的表現做出嘉獎。

李保羅三年前加入市警隊伍，他當日下午在妻子和同事的陪同下從聖伯納巴斯醫院出院（St. Barnabas Hospital）。

嫌犯槍枝。市警提供
嫌犯槍枝。市警提供

亞當斯 布朗士 華裔

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