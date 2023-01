跨年夜辱罵、襲擊亞裔女 56歲嫌落網 遭控仇恨犯罪

警方日前公布的嫌犯照片。(市警提供)

一名涉嫌於跨年夜在曼哈頓 襲擊亞裔 婦女的歹徒15日被捕。警方表示將控仇恨犯罪。

56歲的嫌犯Christopher McCormack去年12月31日下午約3時,在曼哈頓韓國城附近的先鋒廣場(Herald Square)、六大道交33街處,從身後將56歲的亞裔女性受害者推倒在地,然後用骯髒的種族主義言語辱罵「傻x亞裔婊,還想被揍嗎?」(Stupid Asian b---h, do you want another one?),並威脅受害者。襲擊發生後,受害者手臂受傷,但無須就醫。

嫌犯在皇后區長島市一間退伍軍人遊民 庇護所裡被捕。庇護所工作人員看到通緝信息後,認出了此人並報警。嫌犯沒有犯罪前科。

市警統計顯示,案發地所在的曼哈頓南區警署(也稱市警14分局)是全市2022年反亞裔仇恨案件最高發轄區,包含了先鋒廣場、時報廣場等人流密集的地段,全年共發生近40起仇恨罪案;而2022年1月,華裔女子高慧民(Michelle Aylssa Go)也在此遭非洲裔遊民馬秀(Simon Martial)推入鐵軌身亡。