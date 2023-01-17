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5度遭毀 曼哈頓華埠壁畫被塗鴉 項目發起人花2天修復

記者許君達／紐約報導
推特上公布華埠壁畫被塗鴉污損。(取自推特)
推特上公布華埠壁畫被塗鴉污損。(取自推特)

曼哈頓華埠莫斯科街(Mosco St)交茂比利街(Mulberry St)處一大型壁畫，上周末被街頭塗鴉者污損。作為項目發起人之一的社區活動人士陳家齡接到消息後，迅速開始修補工作，16日午後基本完成。

這處壁畫是社區活動「華埠壁畫計畫」(Chinatown Mural Project)的其中一個作品。計畫由陳家齡與藝術家陶晉共同發起，旨在美化華埠社區、同時利用藝術形式表達華人社會的聲音。

遭到塗鴉的壁畫作品以「麵館」為主題，位於莫斯科街100號公寓的一面空白外牆上，畫面主體為一隻老虎和一隻兔子，二者皆用擬人化的方式呈現，置於一間以廚房為背景的場景中，一切菜、一端面，寓意華埠社區普遍存在的家庭式小食店。

這幅壁畫給華埠的街道增添了一分活躍的色彩，由於地處華埠遊客密集的位置，因此逐漸走紅，成為華埠街頭藝術的一個代表，吸引為數不少的各族裔遊客前來拍照打卡。由於今年春節是虎年與兔年之交，因此畫面內容正好與當下的年景十分貼切。不過陳家齡介紹，這幅畫其實完成於2020年夏天，並非特意為今年的農曆新年所做。「老虎代表我自己，因為我看起來比較凶猛。兔子代表我的搭檔陶晉，因為她比較小巧玲瓏。」

陳家齡表示，這幅畫迄今已發生過五次損毀事件。這次的塗污面積不太大，只要用與底色相同的漆重新描畫、蓋住塗鴉即可。不過這也用了他兩個白天的時間，「昨天在大風裡五個小時，今天又是一早就來」他說。16日下午修補工作已經完成。

據他推斷，這次的塗鴉目前看來並非惡意破壞，很可能只是不懂事的頑童所為。塗鴉的內容為一系列無法組成單詞的英文字母串，污跡沿茂比利街一路排開，涉及了沿街多家店鋪與殯儀館，看不出有什麼刻意的針對性。

陳家齡表示，這幅畫迄今已發生過五次損毀事件。(記者許君達╱攝影)
陳家齡表示，這幅畫迄今已發生過五次損毀事件。(記者許君達╱攝影)

華埠 比利 曼哈頓

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