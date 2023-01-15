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華男隨地吐痰 警搜出上膛槍、他人駕照拘捕

記者牟蘭／紐約報導
109分局警員搜查一名華男涉持有上膛槍，成功抓捕。(109分局提供)
109分局警員搜查一名華男涉持有上膛槍，成功抓捕。(109分局提供)

報住在皇后區法拉盛36歲的華男林金(Lin Jin，姓名皆音譯)，日前在法拉盛市中心的人行道隨地吐痰，被市警109分局情報部門(Intelligence Team)警員發現後處罰，後在他身上搜出一把黑色的上膛槍與兩張他人駕照；林金被警員以涉非法持有上膛槍與盜竊物品等移送法辦，至截稿前尚未公布過堂時間。

根據警方消息，109分局情報部門三名警員於13日下午4時30分，在緬街交37大道巡邏，發現一名華男在路邊隨地吐痰，因其違反市衛生管理條例，警員對其處罰，並在搜查過程中發現他持有一把非法裝載的0 .38口徑半自動手槍，以及兩張他人駕照。

警方指，林金因涉嫌非法持有上膛槍(Criminal Possession of a Weapon- Loaded Firearm)、持有盜竊物品(Possession of Burglar Tools)、非法持有管制藥品(Criminal Possession of Controlled Substance)、非法持有盜竊物品(Criminal Possession of Stolen Property)與違反市府規定被移送法辦。

109分局14日在官方推特表揚偵破此案三名警員的傑出表現，提醒市民遵守法規，勿攜帶管制物品；根據紐約市衛生法181B條規定，在街道、人行道、樓道與公共交通工具以及其他公共或私人建築內不得吐痰，違者最高可罰200元，若延遲出庭，罰款恐加倍，累犯恐面臨刑事指控。

109分局三名警員搜查一名華男涉持有上膛槍，成功抓捕。(109分局提供)
109分局三名警員搜查一名華男涉持有上膛槍，成功抓捕。(109分局提供)

駕照 法拉盛 華男

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