華男隨地吐痰 警搜出上膛槍、他人駕照拘捕

109分局警員搜查一名華男涉持有上膛槍,成功抓捕。(109分局提供)

報住在皇后區法拉盛 36歲的華男 林金(Lin Jin,姓名皆音譯),日前在法拉盛市中心的人行道隨地吐痰,被市警109分局情報部門(Intelligence Team)警員發現後處罰,後在他身上搜出一把黑色的上膛槍與兩張他人駕照 ;林金被警員以涉非法持有上膛槍與盜竊物品等移送法辦,至截稿前尚未公布過堂時間。

根據警方消息,109分局情報部門三名警員於13日下午4時30分,在緬街交37大道巡邏,發現一名華男在路邊隨地吐痰,因其違反市衛生管理條例,警員對其處罰,並在搜查過程中發現他持有一把非法裝載的0 .38口徑半自動手槍,以及兩張他人駕照。

警方指,林金因涉嫌非法持有上膛槍(Criminal Possession of a Weapon- Loaded Firearm)、持有盜竊物品(Possession of Burglar Tools)、非法持有管制藥品(Criminal Possession of Controlled Substance)、非法持有盜竊物品(Criminal Possession of Stolen Property)與違反市府規定被移送法辦。