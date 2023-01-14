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亞裔女地鐵遇搶劫 臉手割傷 手機被搶

記者鄭怡嫣／紐約報導
亞裔女乘地鐵被持刀搶劫受傷，圖為深夜的陽邊地鐵站台。（記者鄭怡嫣/攝影）
亞裔女乘地鐵被持刀搶劫受傷，圖為深夜的陽邊地鐵站台。（記者鄭怡嫣/攝影）

皇后區陽邊近日深夜地鐵發生搶案，一亞裔女遭持刀搶劫，臉部及手部被割傷，手機被搶。

根據市警局，8日(周日)凌晨12時40分左右，在皇后區陽邊(Sunnyside)46街-Bliss街地鐵站月台，32歲的亞裔女子登上駛往曼哈頓的地鐵，被一男子尾隨，朝她喊「別動，把錢給我」，男子掏出美工刀之前，亞裔女子把手機遞給了他，打算逃走。

然而，男子緊追受害人，二人發生肢體衝突，女子的臉部及手部遭割傷，當列車在33街停下時，男子下車逃逸。受害人則就地接受緊急治療。

住在陽邊的喬女士表示，陽邊原為相對安全的社區，越來越多的亞裔入住，目前三分之一為亞裔。然而46街地鐵站相較40街及33街，深夜更有治安隱患，時常可見癮君子、混混出沒。

警方表示，嫌犯為非洲裔，年齡約40歲，身高約5呎11吋，體重約200磅，作案時身穿黑色夾克，頭戴灰色帽子，知情民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

地鐵站 亞裔 手機

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