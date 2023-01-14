曼哈頓華埠持槍連3搶 華人髮廊受害

曼哈頓華埠髮廊遭搶。(取自谷歌地圖)

曼哈頓華埠 13日中午發生一起持槍搶劫案，一白人男子光天化日掏槍衝進華裔 經營髮廊搶劫，無人受傷，嫌犯作案後逃離現場，警方描述其體貌特徵，提醒附近商家留意。

警方表示，案件發生在當日上午11時20分左右，一男子持槍進入在華埠和小義大利商業街區中心的喜士打街(Hester St.)181號髮導(Cutting Edge Salon)理髮店；搶走店內一24歲華裔女子的蘋果手機 後逃逸。

警方稱，該男子作案後向西逃逸，年約20至30歲，身高5呎10吋、戴墨鏡、棒球帽；身穿黑白相間夾克，橙色T恤；藍色牛仔褲，灰色運動鞋。

五分局警員搜尋附近地鐵站和街區，曾在錢伯斯街(Chambers St.)交西百老匯(West Broadway)附近發現相似者，但暫未逮捕任何人，知情人士稱，就在同日下午，下城市警一分局轄區內也發生了兩起持槍案件，均為該男所為。