獨家／曼哈頓華埠白男光天化日持槍 華人髮廊遭搶

曼哈頓華埠13日中午發生一起持槍搶劫案，一名白人男子光天化日下掏槍衝進一家華裔經營髮廊搶劫。圖為嫌犯。市警提供

曼哈頓華埠 13日中午發生一起持槍搶劫案，一名白人男子光天化日下掏槍衝進一家華裔經營髮廊搶劫；雖無人受傷，但嫌犯作案後逃離現場，警方描述其體貌特徵，提醒附近商家留意。

警方表示，案件發生在當日上午11時20分左右，一名男子持槍進入在華埠和小義大利商業區中心的喜士打街(Hester St.)181號髮導(Cutting Edge Salon)理髮店；只劫得一部蘋果手機 後逃離。

警方稱，該男子作案後向西逃逸，年約20至30歲，身高5呎10吋、頭戴墨鏡、棒球帽；身穿黑白相間夾克，橙色T恤；下身藍色牛仔褲，灰色運動鞋，攜有一把黑色手槍。

五分局警員搜尋了附近地鐵站 和街區，在錢伯斯街(Chambers St.)交西百老匯(West Broadway)附近發現體貌特徵相似者；但截止記者發稿，尚未逮捕任何人。