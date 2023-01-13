獨家／曼哈頓華埠白男光天化日持槍 華人髮廊遭搶
曼哈頓華埠13日中午發生一起持槍搶劫案，一名白人男子光天化日下掏槍衝進一家華裔經營髮廊搶劫；雖無人受傷，但嫌犯作案後逃離現場，警方描述其體貌特徵，提醒附近商家留意。
警方表示，案件發生在當日上午11時20分左右，一名男子持槍進入在華埠和小義大利商業區中心的喜士打街(Hester St.)181號髮導(Cutting Edge Salon)理髮店；只劫得一部蘋果手機後逃離。
警方稱，該男子作案後向西逃逸，年約20至30歲，身高5呎10吋、頭戴墨鏡、棒球帽；身穿黑白相間夾克，橙色T恤；下身藍色牛仔褲，灰色運動鞋，攜有一把黑色手槍。
五分局警員搜尋了附近地鐵站和街區，在錢伯斯街(Chambers St.)交西百老匯(West Broadway)附近發現體貌特徵相似者；但截止記者發稿，尚未逮捕任何人。
警方呼籲轄區民眾和商家，留意上述可疑人員，有任何相關線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。
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