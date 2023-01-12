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USB竊車案蔓延 老款起亞、現代成目標

記者張晨／紐約報導
短視頻平台TikTok有網友發現，通過USB隨身碟可以啟動老款非一鍵發動的車輛，這個漏洞很快成為了一些年輕人犯罪的動機。(Getty Images)
短視頻平台TikTok有網友發現，通過USB隨身碟可以啟動老款非一鍵發動的車輛，這個漏洞很快成為了一些年輕人犯罪的動機。(Getty Images)

短視頻平台TikTok有網友發現，通過USB隨身碟可以啟動老款非一鍵發動的車輛，這個漏洞很快成為了一些年輕人犯罪的動機，盜車犯罪案件從曼哈頓開始蔓延至各區；一些華人因運貨等用途，多駕駛此類老款車輛而成為目標；警方表示，謹防該案件發生，購買最原始的方向盤鎖最為保險。

市警表示，因為此熱門短視頻引發的汽車盜竊案，從2022年年中至今激增50%，其中被盜車型多為起亞(Kia)和現代(Hyundai)；市警巡邏長切爾(John Chell)表示，一些未成年者因看到視頻而加入該網路挑戰遊戲，他們沒有駕照，車輛啟動後在他們手中成為威脅他人生命的武器。

被盜的車輛均為起亞和現代，年份為十年或更老，嫌犯使用USB插入鑰匙口，而只是大小恰巧符合，沒有其他技術含量。

警方表示，目前這種罪案從曼哈頓蔓延至全市，一些華人駕駛此類老式休旅車拉貨運輸，且往往忽視鎖好門窗成為目標；而嫌犯盜取車輛後目的也不是牟利，但會因圖一時之快，魯莽駕駛威脅無辜民眾。

而為了應對盜車案，市警稱最好的辦法就是使用傳統方向盤鎖，2021年以後的車輛都配備了防盜系統，只要鎖好車門基本無需擔憂。

TikTok也表示，和此內容相關的視頻，一經發現將立刻下架甚至封號。

曼哈頓 華人 TikTok

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