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馬桂英命案宣判 社區見證 兇手判囚20年

記者鄭怡嫣／紐約報導
佩雷斯。(法院pool photo/ Daily Mail Richard Harbus攝)
佩雷斯。(法院pool photo/ Daily Mail Richard Harbus攝)

2021年用石頭重砸馬桂英頭部致死的33歲佩雷斯(Elisaul Perez)，10日首度公開於皇后區法院出庭，在認罪一級過失殺人罪(manslaughter)後，法官宣判20年監禁及五年獄後監管。

謝宜宏(中)、馬桂英代表援助律師出庭聆聽宣判。(記者鄭怡嫣／攝影)
謝宜宏(中)、馬桂英代表援助律師出庭聆聽宣判。(記者鄭怡嫣／攝影)

主審法官雅文斯基(Michael Yavinsky)在宣布量刑前，表示此案是一場悲劇，詢問被告是否還有話要說。佩雷斯不置一詞。

謝宜宏出庭陳述，眾多社區人士旁聽。(法院pool photo/ Daily Ma...
謝宜宏出庭陳述，眾多社區人士旁聽。(法院pool photo/ Daily Mail Richard Harbus攝)

馬桂英與丈夫高占新的房東、老闆與朋友謝宜宏，以及馬桂英案的援助律師吳皓絹，也分別在法庭陳述。吳皓絹代表高占新表示，來紐約五年，對這座城市有很深的感情，但在這裡的生活卻因妻子離世突然終結，妻子總是相信好人有好報，但為何這樣的事會發生在她身上？兒子責怪他沒有照顧好母親，他也自責不已，全家至今仍難走出悲傷。懇請法官從重量刑，他不僅奪走妻子的生命，也奪走兩人在美國生活，不可再傷害他人，「這就是我所認為的司法與公正」。

佩雷斯。(法院pool photo/ Daily Mail Richard Ha...
佩雷斯。(法院pool photo/ Daily Mail Richard Harbus攝)

主審法官雅文斯基判佩雷斯20年監禁。(法院pool photo/ Daily M...
主審法官雅文斯基判佩雷斯20年監禁。(法院pool photo/ Daily Mail Richard Harbus攝)

該案發生於新冠疫期仇亞犯罪激增時期，持續受各界關注。儘管馬桂英親屬現均在中國，10日仍有不少民眾及法界代表出席旁聽，包含皇后區檢察官凱茲(Melinda Katz)、紐約亞裔律師協會執行董事陳家揚及協會的反亞裔暴力專責小組、曼哈頓亞裔助理檢察官Grace Vee、聖若望大學法學教授趙依林(Elaine Chiu，音譯)等。

皇后區地區檢察官凱茲，也親自到場旁聽。(記者鄭怡嫣／攝影)
皇后區地區檢察官凱茲，也親自到場旁聽。(記者鄭怡嫣／攝影)

馬桂英案量刑前，走廊站滿等待此案結果的民眾。(記者鄭怡嫣／攝影)
馬桂英案量刑前，走廊站滿等待此案結果的民眾。(記者鄭怡嫣／攝影)

凱茲表示，這是給馬桂英家人最後的交代，皇后區絕不姑息這樣的暴行。趙依林表示，判刑「合理」，以法律標準，此案未有足夠證據定罪「仇恨犯罪」，但對亞裔社區有極大的影響，檢方也深知這點。

佩雷斯。(法院pool photo/ Daily Mail Richard Ha...
佩雷斯。(法院pool photo/ Daily Mail Richard Harbus攝)

根據檢方起訴書，2021年11月26日上午，馬桂英正在皇后區97街夾38大道附近清掃街道，佩雷斯撿起一塊混凝土，擊中她的頭部，在她倒地後又再次用石頭擊打她，最終導致她不治身亡，享年62歲。

亞裔 皇后區 檢察官

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