華婦露宿班森賀街頭 警籲家人接回過年

華婦露宿班森賀街頭，社區盼其回家過年。(記者胡聲橋／攝影)

年關將至，一名約60歲的華婦卻露宿布碌崙 (布魯克林)班森賀街頭。警方和華裔組織呼籲家人將她接回家過年，如真有解決不了的問題，社區會出手相助，或將她送至庇護 所。

18大道交86街，D線地鐵站 旁，華婦坐在一堆紙盒和紙袋中間，旁邊放著一輛購物推車和大垃圾袋。她低頭在寒風裡打盹。記者問為什麼不回家，她說沒有家，沒有親人，沒有錢，也沒有名字，這裡就是她的家。她說自己60歲，白天在這裡曬太陽，晚上在這裡睡覺。問她晚上會不會冷，她說衣服夠多，在紙箱堆裡睡覺，不冷。

華婦露宿班森賀街頭，社區盼其回家過年。(記者胡聲橋／攝影)

她平時會在周圍撿拾一些空瓶空罐去賣錢，維持生計。地鐵乘客也會給她一些錢，讓她買點吃的。問及需要什麼幫助，她張開沒剩幾顆牙的嘴說，時常牙疼，希望能去看牙醫，但就是沒錢。

華婦露宿班森賀街頭，社區盼其回家過年。(記者胡聲橋／攝影)

旁邊餅屋的店員告訴記者，她在這家餅屋工作五年多，華婦這些年一直在附近晃蕩。店員說，華婦有家人，不時會來看她，她有時也會回家。據說，她以撿拾垃圾為生，渾身弄得髒兮兮，因而常和家人產生矛盾，後來索性就住到街上。店員還說，有好心人捐錢，存放在店裡，讓店員不時給她一些食物。

華婦露宿班森賀街頭，社區盼其回家過年。(記者胡聲橋／攝影)

因為前段時間的極寒天氣，市警62分局的巡警注意到此遊民，希望家人能帶她回家，以防出事。布碌崙華人社區服務中心行政總裁伍燕珊說，她得知，華婦有一個姐姐或妹妹，也有住處。她正與其家人取得聯繫，希望讓她回家過年。該中心負責人羅添福說，如果真說不通，會尋求警察幫助，看是否能讓她先到庇護所棲身，同時也作精神鑑定，要過年了，也希望社區能伸手幫她一把。