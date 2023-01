一名37歲的華裔公校清潔工被控在教室內曝露下體。圖為案發校園。(取自谷歌地圖)

一名37歲的華裔公校 清潔工,近日在教室內曝露下體而被警方逮捕,被控公開猥褻(public lewdness)以及傷害孩童罪(acting in a manner injurious to a child)。

根據市警局,9日(周一)下午3時左右,在位於皇后區 新鮮草原(Fresh Meadows)的第200中學,亦即全球研究及領導力磁石學校( the Magnet School of Global Studies and Leadership),兩位年齡分別在10歲及11歲的男童走進一間教室,打算取走其中一人落下的手機 時,發現教室內37歲的清潔工人、市府雇員馮艾倫(Alan Fung,音譯)未穿褲子,露出生殖器。

警方抵達後將他逮捕帶回107分局,當日晚7時30分,他被控公開猥褻及傷害孩童罪。據悉,他將於10日在皇后區刑事法庭過堂。