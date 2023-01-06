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MoMA揮刀犯 費城縱火被逮 引渡紐約

記者張心／紐約報導
警方提供的錄像顯示，卡巴納越過MoMA櫃台，舉刀衝向雇員。(市警提供)
警方提供的錄像顯示，卡巴納越過MoMA櫃台，舉刀衝向雇員。(市警提供)

去年3月於紐約現代藝術博物館(MoMA)刺傷兩名員工的60歲嫌犯卡巴納(Gary Joe Cabana)，5日首度在紐約法庭受審，遭控企圖謀殺等六項罪名，但卡巴納拒不認罪。

2022年3月12日下午，卡巴納進入MoMA想看電影「撫養孩子」(Bringing Up Baby)，但因之前在MoMA有兩次不良行為紀錄，會員資格遭撤銷，MoMA工作人員拒絕他的觀影要求。不料，卡巴納突然亮出尖刀，跳過MoMA服務櫃台，對裡面兩名工作人員揮舞，瞬間將二人刺傷；保安見狀，趕忙朝卡巴納扔東西，希望分散其注意力，從而幫助兩名工作人員脫身。

卡巴納快速逃離現場，並在社交媒體放話稱，「讓我自首的你，顯然沒看過『教父』。」，繼而又嘲笑警察，「他們知道我是誰，現場也有百名目擊者，但這些白痴卻浪費了幾個小繼續搜索MoMA。」「很遺憾，名偵探福爾摩斯也拿我沒辦法。」

根據檢方起訴書，卡巴納在作案後逃往費城，兩天後在所住的酒店犯下了縱火案，「被告進入一家酒店，移除走廊上的所有滅火器，放火燒了酒店，他站在逃生門旁邊，直到看著煙霧四散，才逃之夭夭。」

卡巴納在灰狗長途巴士站睡覺時被警察逮捕，並被費城檢方以縱火罪起訴；在向費城檢方認罪後，卡巴納在4日被引渡回紐約，接受曼哈頓地檢的調查。白艾榮(Alvin Bragg)表示，卡巴納被控兩項二級企圖謀殺罪、兩項一級企圖攻擊罪、兩項二級攻擊罪。

在5日的庭審中，卡巴納全程保持沈默，回答法官提問時表示「不認罪」；他的律師達米爾(Javier Damien)說，卡巴納將提出保釋請求。

MoMA持刀兇嫌在費城落網，他稱自己不是壞人，就是脾氣差。(市警提供)
MoMA持刀兇嫌在費城落網，他稱自己不是壞人，就是脾氣差。(市警提供)

費城 警察 縱火

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