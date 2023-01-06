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班森賀弒父變性人 錘起刀落證詞驚悚

記者胡聲橋／紐約報導
父親和大女兒尼基(右一)和小女兒的合影。(取自斯康蒂諾臉書)
父親和大女兒尼基(右一)和小女兒的合影。(取自斯康蒂諾臉書)

被指控在布碌崙(布魯克林)班森賀華人聚居區一處住宅內刺死其父親並重傷妹妹的22歲變性女子尼基(Nikki Secondino)近日出院，並在慘劇發生後一周，被關進雷克島監獄

檢方指，尼基是一名變性時裝模特，12月29日因涉嫌在家中殺害61歲父親並重傷19歲的妹妹利而被捕，她被指控謀殺、謀殺未遂、非法擁有武器等罪。尼基日前在布碌崙刑事法院出庭，法官下令不得保釋。

尼基被捕後一直住院治療。法庭文件顯示，她向警察供述致命攻擊行為，「我從臥室出來，看到父親坐在沙發上睡覺，就用一把錘子打他的腦袋」；「我拿起最喜歡的德國鋼刀，把他刺了個稀巴爛。妹妹從臥室出來，想要阻止我，於是我刺了她的背部、頭部和腹部。我想讓他們死」。

警察趕到現場時，尼基一開始告訴警察，有兩人入室搶劫。消息人士稱，案發家庭多次發生爭吵，有過家庭暴力。7月下旬，尼基獲得針對她父親和妹妹的臨時保護令，聲稱妹妹威脅要殺死她，並說父親是「黑幫成員」。警方暫未公布嫌犯殺人動機。據說，事發前一天，父親又和尼基發生爭吵。據報導，死者的妻子在女兒很小的時候就拋棄家庭，他獨力把孩子帶大。

警察 布碌崙 監獄

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