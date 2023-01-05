嫌電視太大聲 華男毆打室友用刀抵脖

疑因電視聲音太大，兩名華男住所內發生爭執，一人向對方揮拳相向，並用刀抵住對方脖子。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛 凱辛納大道(Kissena Blvd.)交富蘭克林大道(Franklin Ave)一處家庭旅館 日前發生一起攻擊案件；疑因電視聲音太大，30歲華男吳江(Jiang Wu，姓名皆音譯)與62歲男室友發生爭執，吳江隨後向對方臉上揮拳，並用刀抵其脖子，被趕來的警方逮捕，移送法辦。

根據警方消息，市警109分局3日收到報案，兩名華裔男子在凱辛納大道交富蘭克林大道的一間公寓於下午發生爭執；警方指，兩人疑似因電視聲音太大爆發口角，吳江向62歲男室友臉上揮拳，衝突升級後，用刀抵住對方的脖子。

警方趕到現場後，以兩項攻擊(Assault)、二級勒頸(Strangulation 2nd)、二級威脅(Menacing 2nd)與二級騷擾(Harassment 2nd)罪名移送法辦。

居住在同一棟大樓的華人 鄰居指，兩人發生爭執的公寓是一處家庭旅館，房東把家中分成不同床位租給他人；另一鄰居表示，在這棟樓居住超過20年，一早聽聞有人出租家庭旅館，指過去並未有惡性攻擊案件，但家庭旅館出入人員較雜，此次有人拔刀讓人害怕。

另一名與兩人同住的室友指，當天在家中聽到二人爭執，雙方聲音較大，有人砸壞屋內的物品，他躲在屋內不敢出來；他指，被捕的吳江疑最近失業，脾氣較差，他否認日前的爭執中任何一方被割傷，「只是打架，沒看到刀」。