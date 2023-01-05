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與華埠兩街之隔 亞裔耆老被擊倒搶包

記者張晨／紐約報導
華埠兩街之隔，亞裔耆老被白男當街擊倒搶包。(市警提供)
華埠兩街之隔，亞裔耆老被白男當街擊倒搶包。(市警提供)

曼哈頓下城距華埠兩個街區的翠貝卡(TriBeCa)在2023年首日發生一起光天化日劫案，一白人男子當街抓起七旬亞裔耆老的背包，但遭反抗後又發起攻擊，並將受害者推到在地；市警公佈嫌犯體貌。

警方表示，案件發生在1日下午2時左右，在88號倫納德街(Leonard St.)前，一白人男子從後接近正在街道上行走的受害者，最初試圖抓住受害者跨在身上的手提包但遭極力保護沒有得手，隨後又再次衝向受害者，大力扯下背包，並將受害者帶到在地。

警方稱，嫌犯朝教堂街(Church St.)方向逃逸；根據案發地監控，現場有多名路人經過，且距離華埠哥倫布公園僅兩街之隔，案發轄區隸屬下城市警一分局。

警方呼籲民眾，若看到圖中相似者，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

華埠 手機 亞裔

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