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華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知

記者顏潔恩／紐約報導
華女收到陌生短信，直呼她英文名並熟悉居住地。(陳佳惠提供)
華女收到陌生短信，直呼她英文名並熟悉居住地。(陳佳惠提供)

殺豬盤詐騙在網路時代盛行，上當者甚至傾盡家產；紐約市一華女日前收到一封陌生男子的短信，對方還知道她的名字、居住地，是否為詐騙分子一時真假難辨。

皇后區居民陳佳惠接受本報採訪表示，這幾天收到陌生人的短信，對方一上來就直呼她的英文本名，也知道她在紐約市，以為是相識的人，於是回覆繼續聊；對方很客氣，對她的疑問有問必答，看似有模有樣，還發了張本人的照片。

當她詢問兩人在哪裡見過面時，這位自稱「Viktor」的男子鉅細靡遺地寫道，新冠疫情爆發的那一年，在一次聚會中有一面之緣，「當時妳氣質很好、很美麗，我們聊了一會，知道你是華人我向你要了聯繫號碼。」

陳佳惠表示，這段話很恭維，卻漏洞百出，疫情明明是2020年爆發，可對方說2019年5月至8月在聚會上見面；且還交談了一陣子才看出是華人，未免太奇怪；她立即意識到這是殺豬盤套路，不再理會，但隔日對方糾纏不休，對她噓寒問暖。

這樣的短信，陳佳惠過去就收到不少，中英文都有，問她「周末有時間嗎？小聚一下」、「還好嗎(Are you okay)」、「最近在忙什麼」、「聽說妳在紐約，打聽一些事」，試圖打開話匣子；她早見怪不怪，但這次對方竟知道名字、居住地，才會引起注意，事後驚覺，個人信息可能已被洩露。

擔心其他人，特別是渴望被人關注的青少年，可能會陷入對方的讚美中而上當；她也指，早年盛行通話詐騙，投機分子充當中國領事館、執法人員等，但現在都是以短信、發展感情形式的殺豬盤在運作，希望通過分享自身經歷，讓更多人有防範意識。

殺豬盤 詐騙 疫情

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