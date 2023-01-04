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知名旅遊博主搭地鐵遇襲 夫頭破血流送醫

記者張晨／紐約報導
受害人說，地鐵遇危險，在確保安全的情況下，應立刻按緊急按鈕報警。(警方提供)
受害人說，地鐵遇危險，在確保安全的情況下，應立刻按緊急按鈕報警。(警方提供)

中文社交媒體一知名旅行博主與其丈夫2日在曼哈頓地鐵回家時遭一非洲裔男子無故攻擊，丈夫因此頭部被撞流血，送醫後診斷為輕微腦震盪。

該名為「浪味仙環遊記」的博主3日在小紅書發文稱，2日晚9時左右， 她和丈夫從西四街華盛頓廣場公園坐E線回家，進車廂的時候很空，只注意到一非洲裔男子橫躺在座椅上；因雙方坐的很遠，全程沒有任何眼神和言語交流，但當列車駛入下一站時，車門打開，非洲裔突然站起大罵，並飛速衝向二人，猛捶其丈夫頭部，隨後逃逸。

她表示，由於事發突然，反應不及，丈夫已經被打得不省人事，頭部冒血，在周圍人的幫助下才漸漸恢復了些意識；其中一名目擊者幫助按了緊急按鈕，且呼叫警察幫忙。

他們在34街先鋒廣場接受詢問後，被送至醫院救治，受害者表示，醫院給丈夫做了腦部和頸部CT，所幸沒有大礙，但被診斷為輕微腦震盪。

作為擁有11萬粉絲的博主，她在文末寫道，發這篇筆記不是在散播恐慌，更不是賣慘博眼球，就是作為一個旅遊博主，在分享美景美食的同時，也有義務提醒同城出行的人，紐約地鐵真的很不安全，大家一定要提高警惕，警察也一直說看到這樣可疑的人能躲多遠就躲多遠。

她還提醒，遇到這種情況不要驚慌，在確保安全的情況下，立刻按緊急按鈕報警，尋找幫忙做筆錄的目擊證人；別怕就醫，類似案件保險或者政府機構會負責就醫開支。

地鐵 警察 曼哈頓

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