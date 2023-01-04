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75歲亞裔婦遇入室搶劫 69歲表弟嚇退匪

記者牟蘭／紐約報導
搶劫未遂嫌犯。(警方提供)
搶劫未遂嫌犯。(警方提供)

一名居住在艾姆赫斯特的亞裔75歲女屋主，聖誕節早上遭一男子入室搶劫，對方按門鈴後，趁受害人不備，持刀進入屋內，威脅交出現金，樓上的69歲表弟聽到聲響，下樓查看，歹徒見狀逃之夭夭。警方公布歹徒照片，呼籲民眾留意，知情者可提供線報。

根據警方消息，市警110分局25日收到報案，一名居住在51大道交88街的75歲緬甸裔婦女，當天上午9時許遭到入室搶劫；受害人指，當天有一名亞裔男子按門鈴，她開門後，對方趁他不備進入屋內，要求她交出現金。

搶劫未遂嫌犯。(警方提供)
搶劫未遂嫌犯。(警方提供)

受害人指，她家的二樓還住有她69歲表弟，立即下樓查看，歹徒見狀逃逸；警方表示，此案中無人受傷，受害人也沒有丟失任何財物，嫌犯被監控錄像拍下，建議若有陌生人按門鈴，先確認對方身分再開門，避免讓歹徒有機可趁。

一名居住在艾姆赫斯特的亞裔75歲女屋主，聖誕節上午遭到一名亞裔男子入室搶劫；圖為...
一名居住在艾姆赫斯特的亞裔75歲女屋主，聖誕節上午遭到一名亞裔男子入室搶劫；圖為案發附近。(谷歌地圖)

皇后區近期發生多起入室搶劫，一名67歲老婦月前在家中被兩匪綁住雙手，搶走財物，另一起案件中，一戶華人家庭疑被三名歹徒鎖定，自帶梯子爬上受害人家中，女屋主與三個女兒被困在屋內，被搶走價值15萬元現金與財物，還有亞裔男凌晨被尾隨，家中財物遭洗劫。

警方呼籲，知情者或受害人，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源保密。

亞裔 緬甸 聖誕節

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