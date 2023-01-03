布碌崙地鐵槍手認罪 檢方提32~39年刑期

布碌崙地鐵槍手詹姆斯將認罪，檢方提議32至39年刑期。(美聯社)

布碌崙 (布魯克林)日落公園地鐵 濫射案槍手詹姆斯(Frank James)定於3(今)日認罪，對4月12日N線地鐵槍擊事件負責。檢方向法官提出建議刑期32到39年。詹姆斯被控在日落公園地鐵車廂內開槍，並打傷包括多名華裔在內的十名乘客。

檢方上周給法官昆茨(William F. Kuntz II) 的信中，建議判刑要高於聯邦指南的32年。詹姆斯為此次襲擊策畫多年，並危及數十人的生命。辯護律師目前沒有就量刑建議置評。

詹姆斯原定於2月底受審。他的律師於去年12月21日通知法官，詹姆斯希望認罪。檢方表示，詹姆斯計畫在沒有達成認罪協議的情況下，對11項指控認罪。他被指控犯有十項恐怖主義罪行，在載有乘客與員工的公共交通系統恐怖襲擊(每一項罪行對應一名特定的受害者) 。詹姆斯的第11項罪行是在暴力犯罪中開槍。

法官上周下令，法警可使用「必要的力量」，保證詹姆斯3日出席認罪。詹姆斯被關押在聯邦監獄，先前曾向法院申請，將審判從布碌崙轉移到芝加哥，指由於媒體聳人聽聞的報導，他在紐約無法得到公平審判，但遭法官駁回，並簽署命令，如果有必要，可將被告強制帶到法庭受審。

槍擊發生前，詹姆斯在YouTube發布數十個視頻，大談種族、暴力、以及他與精神疾病的戰鬥。詹姆斯說：「我應該得到一把槍，然後開槍」。