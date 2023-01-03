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時報廣場恐襲3警 嫌犯高喊：偉大的神

記者和釗宇／紐約報導
嫌犯比克福德。(取自臉書)
嫌犯比克福德。(取自臉書)

紐約時報廣場跨年活動，三名警員被砍傷；警方2日指，嫌犯比克福德(Trevor Bickford)為伊斯蘭極端主義行為，攻擊時並以阿拉伯語高喊口號「偉大的神」(Allahu Akbar) ，目前被控企圖謀殺及企圖攻擊罪，可能面臨恐怖攻擊指控，此案仍在調查中。

紐約時報報導，警方事後發現，在比克福德執行攻擊前，曾在日記中給家人寫下訣別信；目前調查人員正深挖比克福德的背景，他是緬因州威爾士鎮居民，高中曾參加摔跤隊，也打過長曲棍球和美式足球；其父在2018年因吸毒過量死亡，這讓曾經作為優等生的比克福德迅速消沉，在過去一年半中皈依伊斯蘭教，開始在清真寺禱告並閱讀和觀看伊斯蘭視頻，曾決定要出國為其他受迫害的穆斯林而戰。

比克福德的家人通知警方他要出國的決定，他轉而計畫在國內和平旅行；比克福德12月初攜帶數千元現金、一張借記卡和一張信用卡、一把大砍刀離開緬因州，12月29日抵達紐約；他住在曼哈頓包厘街(Bowery)一家旅店，也造訪非營利組織「包厘救濟」(Bowery Mission)捐款，隨後坐地鐵到皇后區森林小丘李奇蒙丘(Richmond Hill)社區，警方事後在此發現他的隨身物品，目前正調查他是否在此與他人見面。

31日午後，比克福德到達時報廣場；由於他並無計畫攻擊平民，而是要攻擊警察，他等到警察與民眾距離較遠時才下手；警方表示，比克福德明白自己可能受傷或被擊斃，但他坦然接受，因為自認是在為伊斯蘭而戰。

案件發生於31日晚約10時，在西52街與第八大道，三名值勤警員遭比克福德持刀砍傷頭部；雙方事前並無挑釁衝突，警員遇襲後開槍擊中其肩膀，隨後逮捕；犯案工具為一把18吋長的砍刀，經查比克福德無前科，但被列入聯邦調查局監視名單。

受傷警員中，剛從警校畢業、支援新年倒數晚會維安的考佐利諾(Paul Cozzolino)顱骨骨折，他和另外兩名受傷警員漢娜(Michael Hanna)和羅里奧(Louis Lorio)都已出院；比克福德仍住院治療，目前情況穩定。

警察 紐約時報 緬因州

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