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跨年夜豪雨成災 金山101高速路關閉 雨量逼近173年紀錄

直播／揮別防疫限制跨年 紐約時報廣場亮起2023

時報廣場安檢嚴格 上千警力管控現場

記者顏潔恩／紐約報導
大批警員在時報廣場附近維持秩序。(記者顏潔恩／攝影)
大批警員在時報廣場附近維持秩序。(記者顏潔恩／攝影)

疫後首次全面恢復的紐約市時報廣場跨年夜活動，自當天中午開始就有遊客到曼哈頓中城排隊，一直到傍晚排隊人潮只增不減；為嚴格管控現場秩序，上千警力安排在時報廣場周邊巡邏，很多國際遊客不清楚安檢站方向，湧現在圍欄外，不停向警員問路。

時報廣場跨年活動作為紐約市標誌性活動，安保措施不可馬虎，當天附近的地鐵站、街道上，便有上千名警力維護現場治安和秩序，進出觀賞區的民眾，也需要逐個接受安檢後才可進入；其中位於第六大道交49街的排隊人潮不斷增加，直到傍晚，人龍已排到30多街。

由於今年在全球旅遊限制放鬆下，有不少國際遊客到時報廣場想要感受跨年夜活動的盛況，但現場人潮卻讓不少遊客感到困惑，有警員拉開圍欄讓部分民眾進出，被告知是居住在時報廣場附近酒店的住客後，附近的排隊民眾才露出恍然大悟的表情。

還有一名民眾指出，警員給的消息也很混淆，有警員說已開放38街、49街、52街入口，但走到52街又被現場警員告知只有49街入口開放；抵達現場的前15分鐘，都繞來繞去找入口，好在跨年情緒高漲，沒被這些小插曲受到影響。

在長龍隊伍的現場，很多商家看中商機，出售雨衣、口罩、寫著2023年的帽子、眼鏡等；路邊小販攤位的生意也爆滿，捱到午夜還有好幾小時，民眾乾脆買食物邊吃邊等，但也造成垃圾堆滿的衛生問題。

進入時報廣場安保嚴格，市警局派上千警力巡邏。(記者張心／攝影)
進入時報廣場安保嚴格，市警局派上千警力巡邏。(記者張心／攝影)
進入時報廣場安保嚴格，市警局派上千警力巡邏。(記者張心／攝影)
進入時報廣場安保嚴格，市警局派上千警力巡邏。(記者張心／攝影)
大批警員在時報廣場附近維持秩序。(記者顏潔恩／攝影)
大批警員在時報廣場附近維持秩序。(記者顏潔恩／攝影)
排隊等候進入觀賞區的人潮只增不減。(記者顏潔恩／攝影)
排隊等候進入觀賞區的人潮只增不減。(記者顏潔恩／攝影)
堆積如山的垃圾。(記者顏潔恩／攝影)
堆積如山的垃圾。(記者顏潔恩／攝影)
排隊等候進入觀賞區的人潮只增不減。(記者顏潔恩／攝影)
排隊等候進入觀賞區的人潮只增不減。(記者顏潔恩／攝影)
排隊等候進入觀賞區的人潮只增不減。(記者顏潔恩／攝影)
排隊等候進入觀賞區的人潮只增不減。(記者顏潔恩／攝影)
困惑的民眾向警員問路。(記者顏潔恩／攝影)
困惑的民眾向警員問路。(記者顏潔恩／攝影)
進入時報廣場安保嚴格，市警局派上千警力巡邏。(記者張心／攝影)
進入時報廣場安保嚴格，市警局派上千警力巡邏。(記者張心／攝影)

時報廣場 紐約市 地鐵站

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