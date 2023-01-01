時報廣場安檢嚴格 上千警力管控現場

大批警員在時報廣場附近維持秩序。(記者顏潔恩／攝影)

疫後首次全面恢復的紐約市時報廣場 跨年夜活動，自當天中午開始就有遊客到曼哈頓中城排隊，一直到傍晚排隊人潮只增不減；為嚴格管控現場秩序，上千警力安排在時報廣場周邊巡邏，很多國際遊客不清楚安檢站方向，湧現在圍欄外，不停向警員問路。

時報廣場跨年活動作為紐約市標誌性活動，安保措施不可馬虎，當天附近的地鐵站 、街道上，便有上千名警力維護現場治安和秩序，進出觀賞區的民眾，也需要逐個接受安檢後才可進入；其中位於第六大道交49街的排隊人潮不斷增加，直到傍晚，人龍已排到30多街。

由於今年在全球旅遊限制放鬆下，有不少國際遊客到時報廣場想要感受跨年夜活動的盛況，但現場人潮卻讓不少遊客感到困惑，有警員拉開圍欄讓部分民眾進出，被告知是居住在時報廣場附近酒店的住客後，附近的排隊民眾才露出恍然大悟的表情。

還有一名民眾指出，警員給的消息也很混淆，有警員說已開放38街、49街、52街入口，但走到52街又被現場警員告知只有49街入口開放；抵達現場的前15分鐘，都繞來繞去找入口，好在跨年情緒高漲，沒被這些小插曲受到影響。