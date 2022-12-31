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微信換匯搶案連兩起 嫌犯均是華人

記者牟蘭／紐約報導
三名涉嫌模式劫案的男嫌。(市警提供)
三名涉嫌模式劫案的男嫌。(市警提供)

皇后區近期發生多起利用微信或小紅書私下買賣或換匯的模式竊案，市警109分局30日公布兩起罪案，107分局日前已公布三起，警方發布三名男嫌的照片，籲知情者舉報，也提醒民眾在與陌生人交易時，應選在警局附近等場所，若遇罪案及時報警。

影音來源：市警提供

根據警方消息，109分局轄區內發生兩起微信換匯搶案，第一起發生在14日下午6時35分，分別為29歲與37歲的受害華男，與一名陌生男子相約在法拉盛143街與Ash大道一棟公寓樓前，男子清點兩人帶來的6萬5000元現金，隨後帶他們到樓上一間空置屋。

受害人指，一名男嫌向他噴不明液體，另兩人持槍逼他交出現金與手機，得手後三名男子逃之夭夭；警方指，其中一名男嫌身高六呎五吋，穿黑衣與綠褲。

另一起罪案發生在24日下午5時30分許，一名22歲的華女通過微信與他人相約在37大道交王子街的商場中餐廳內，換匯兩捆各1萬美元外幣，對方假意開出收據後，立即拿錢逃離，受害人追出門外與對方爭執，被推倒在地，受輕傷送往紐約長老會皇后醫院(NYPQ)救治。

警方指，涉及兩起案件的嫌犯均是華裔，年齡在30歲到40歲之間，中等身材，其中一人作案時穿白衣與牛仔褲、戴口罩，另一人穿黑色外套、梳平頭，還有一名男子穿綠色羽絨服與黑褲，至截稿前均在逃，呼籲知情者提供線索。

107分局月初最早提醒民眾提防模式罪案，首案發生在11月19日下午1時許，一名想要賣勞力士手表的21歲華男，在微信找到買家相約交易；數名男子向他臉上噴不明物體，搶走名表；幾日後另一名32歲華男以相同方式賣表，也被一夥男子搶走手表。

本月12日，又有23歲與29歲的兩名華女，通過小紅書出售價值1萬元名牌包，買家在網上聯繫，約在12日下午5時見面；交易期間一男接手名牌包，另兩人在華女身後，用胡椒噴霧噴兩人後逃逸。

警方提醒，民眾通過網路買賣物品，可選在警局門口交易，保護自身安全；遭遇罪案也應及時報警，市警不會詢問受害人的移民身分，也有中文翻譯。

微信 華女 華男

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