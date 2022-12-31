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網路圈單新詐騙 華人夫婦成替罪羔羊

記者顏潔恩／紐約報導
管理員代收的美金、人民幣帳單。(記者顏潔恩／攝影)
管理員代收的美金、人民幣帳單。(記者顏潔恩／攝影)

網路刷單騙局隨著網路的普遍性，變得頻繁，最近一種新興的詐騙手法，針對美國華人下手；以「免費取貨」作為誘惑，讓顧客先以高價買貨，既可保留商品、30天後又能拿回款額，但最後卻變成愈滾愈大的「刷單騙局」。

居住在費城的林氏夫婦30日受訪時解釋目前新興的「刷單詐騙套路」手法，一名自稱在中國經營家具店的中國籍男子，人稱「大老闆」，建立網站發出各種家具鏈接，貨品的售價比一般市場價格高出好幾倍；顧客支付這筆稱作「圈貨金」的錢後，除可收到商品外，還保證能在一個月後全數拿回金額。例如正常價格約為50元的電風扇，在該網站上的價格，標價可高達500元。

熟人介紹 放下戒心

據林先生所知，該公司運營至少兩年半，起初接觸時也覺得「免費取貨」有詐，但刷過單的熟人屢掛保證，逐漸消除疑慮；他當時也抱著僥倖心態，支付1、2000元的「圈貨金」，並想若真被騙就當打水漂，不過之後他收到質量不錯的家具用品，並如約拿回款額時，於是就慢慢放下戒備。

幾個月後，林先生在去年底升級成「管理員」，他創建微信群拉人進來刷單，顧客通過微信、支付寶、或銀行Zelle轉帳給他，收取的貨幣包括美金、人民幣，由他代收整理好後轉給「大老闆」，管理員從中賺取佣金；至於物流發貨，並非由管理員掌控，他只知道這些家具從全美各地的倉庫送達顧客地址，是否從中國發貨，就不得而知。

拆東牆補西牆 餘額入「大老闆」口袋

成為管理員後，林先生才意識到刷單模式的套路，當一個月返款期限快到時，「大老闆」叫林先生用第二批訂單收集的款額，先歸還給首批訂單的顧客；每個月以此類推，用下一批的錢補上一批顧客的錢，而多餘的數額就會交給「大老闆」。

夫婦倆與「大老闆」協商退出，對方仍不停忽悠。(林先生提供)
夫婦倆與「大老闆」協商退出，對方仍不停忽悠。(林先生提供)

但這樣的模式不久後卻出現其他問題，原本說好發貨100件商品，最後只發出30件，收到的客人在微信群裡向眾人知會一聲，令潛在顧客感到可信，可事實是還有很多人未收到貨，默默私信管理員；林先生表示，當他催「大老闆」時，對方便忽悠說「我會發，反正你們先繼續圈」，要不然就裝傻，「早都發了，還沒收到嗎？」

換大電商 支付圈貨金翻倍

直到今年7、8月，「大老闆」不再發家具鏈結而改做電商，讓顧客去各大網站如Amazon、Best Buy、Sephora等下單商品，並指自己與這些店鋪業者相識，跟他們拿貨可有折扣；不過換了平台，「大老闆」也要求顧客需支付翻倍的圈貨金，還要自付本金買商品，原本的30天還款政策則變成60天。

而前段時間還未收到家具產品的顧客，則改換拿電商貨品，原先可能已支付一定數額的圈貨金，這次可能還要補錢，還是不少人照做。

隨著圈貨金翻倍漲、貨又不出，林先生手頭上的欠債愈來愈多，累積超過250萬人民幣(約36萬2455.3元美金)；不能直接向顧客說「快崩了」，只能群裡提醒「下單有風險，後果自負」，可就算翻倍到了咋舌的地步還是有人下單，例如原價2000元的麻將桌，到後期拋出的價格是1萬5000元。

夫婦倆接收到死亡恐嚇。(林先生提供)
夫婦倆接收到死亡恐嚇。(林先生提供)

林先生不想繼續壯大騙局，向「大老闆」提出辭職，可對方語帶威脅，「那我不管你，你走了錢要自己補」，這席話令他感到害怕，持續做了一段時間；先前也有管理員辭職，但當時款額不及現在龐大，其他管理員也願意接走舊訂單，可現在很多管理員手頭上也欠債，「都是爛攤子跟死循環，沒人願意接走。」

辭職不成被甩鍋 管理員成眾矢之的

這時「大老闆」又出了新主意，說把新客人推給他，由自己接單，期間又收走了顧客約600萬人民幣(約86萬9892.72元美金)，但這筆款額從未交給林先生，用來還款給舊的客人；直到上個月雙方翻臉，「大老闆」在群裡發了一個公告接著離群，稱林先生利用職務之便，虛假下單訂單後取消，來詐騙顧客的佣金，「全部甩鍋給我們(夫婦倆)。」

「大老闆」不見蹤影，林先生成為眾矢之的，其他顧客指責「其他管理員都沒問題，就你們有問題」；但林氏夫婦喊冤，那都是大家看到的表象，背地裡其他管理員也累積債務，只是壓下來，沒有讓事件發酵，還抱著一種「能圈多少就圈多少的心態」，計畫著繼續拉人進來，補回上一批的帳款，整個事件就像失控的雪球，「滾到最後一步再說吧。」

還有些顧客明知這已是騙局，對夫婦倆很生氣，「只要你們不爆出來，我就不是最後一批」，意味著更多人繼續刷單，把款額補回給之前的人，只求自己全身而退，也不管更多的人會受騙。

每天遭討債 還收死亡威脅

林女士說，他們一家已身敗名裂、走投無路，除每天微信有人來討債，甚至收到「槍枝照片」的死亡威脅、恐嚇，最嚴重一次已有人來到家門外拍攝視頻，催促還錢；「我橫豎都是死，但至少現在說出來良心過得去了，發現事實比一直擔驚受怕來得好」，希望更多人看清刷單騙局。

「大老闆」在微信群裡留下公告甩鍋給夫婦倆後便離群。(林先生提供)
「大老闆」在微信群裡留下公告甩鍋給夫婦倆後便離群。(林先生提供)

「我們貪，也承認確實貪這個佣金，但之後發生的事很無可奈何，想要站出來告訴大家」，兩人想澄清，這些錢不是他們私吞；若「大老闆」真的那麼正直，應該出來正面對帳，可對方一走了之，讓由始至終拋頭露面的管理員變成替罪羔羊，性命也深受威脅。

林先生提醒刷單有風險，但很多人依舊下單。(林先生提供)
林先生提醒刷單有風險，但很多人依舊下單。(林先生提供)

林先生指，「大老闆」手下約有20個管理員，遍布全美各地，且受害者全是華人；就他一個管理員，一個月可接到600、700單，手上有1500名顧客，「大老闆」在一年間賺取至少1000萬人民幣(約144萬9821.2元美金)。這還不計其他做得更大的管理員，手頭的帳目更龐大、涉及的人數更多，詐騙的錢極有可能過億元人民幣。

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