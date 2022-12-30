我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣面對抗中威脅 前防長艾思博：準備不夠

中國疫情升溫 美考慮採檢國際航班「廢水」追毒

法拉盛民宅起火 老婦呼救脫險

記者鄭怡嫣／紐約報導
消防員營救一名被困的西語裔女子。(讀者提供)
消防員營救一名被困的西語裔女子。(讀者提供)

法拉盛的一棟民宅29日發生火災，一名老婦被困在陽台呼救，幸得消防員及時趕到，救離火場，但屋內完全燒毀。據悉，失火處的房東華人

根據消防局，29日早8時10分左右，在法拉盛博生大道(Parsons Blvd)近巴克萊大道(Barclay Ave.)的一棟三層民宅發生火災，起火地點為二樓D單元，樓道內濃煙滾滾。一名67歲的西語裔女性被困在陽台，消防員全員出動，架上消防梯營救，在8時52分左右，火勢得到完全控制。失火住宅的內部則完全燒毀，一片狼藉。

被消防隊員營救後，急救員將該女子送醫救治，目前情況穩定。火災並未導致樓內其他住戶受傷。

據悉，該棟住樓建於1977年，共三層，有16個住房單元，房東為華人，也有許多華人住戶。同樣住在二樓的王先生表示，在8點10分左右，他聽到警報聲響，由於消防人員及時趕到，他並未下樓逃離。除樓道中的濃煙以外，火勢並未蔓延至包括他在內的二樓其他住戶家中。

另一位華人住戶表示，當時，被濃煙嗆到下樓，也沒有來得及穿上冬衣，目睹老婦被困，站在陽台。住在這棟樓中的華人房東則表示，該名西語裔女子為樓裡的清潔工。

警方架消防梯試圖營救。(讀者提供)
警方架消防梯試圖營救。(讀者提供)
法拉盛民宅發生火災。(Citizen截圖)
法拉盛民宅發生火災。(Citizen截圖)
房間內部一片狼藉。(讀者提供)
房間內部一片狼藉。(讀者提供)

華人 房東 法拉盛

上一則

合法大麻首開賣 百種商品引熱購

下一則

照護失智妻30年 九旬郭光倫出書分享實戰經驗

延伸閱讀

法拉盛1天3搶劫案 警逮2嫌

法拉盛1天3搶劫案 警逮2嫌
換匯變搶劫 法拉盛華男被搶2萬元

換匯變搶劫 法拉盛華男被搶2萬元
法拉盛車禍衝突 華人駕駛遭利器刺背

法拉盛車禍衝突 華人駕駛遭利器刺背
YMCA新美國人中心課程 免費招生

YMCA新美國人中心課程 免費招生
微信約好見面換匯 法拉盛華男卻被搶走2萬現金

微信約好見面換匯 法拉盛華男卻被搶走2萬現金

熱門新聞

郵寄支票屢被盜，華人不堪其擾。(本報檔案照)

郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬

2022-12-23 13:28
有華人家中氣溫太低，趕往法拉盛飲茶、購物慶祝平安夜。(記者牟蘭／攝影)

平安夜…紐約皇后區積水達3呎 長島華人奔法拉盛取暖

2022-12-25 07:14
曼哈頓下城地鐵站脫褲猥褻女子，嫌犯遭地檢控多項性侵重罪。(市警提供)

光天化日 曼哈頓地鐵男子脫褲壓女客…被控強暴未遂、性虐

2022-12-22 15:12
桑托斯被爆曾當客服，精英人設崩塌。(美聯社)

被爆曾做客服 紐約長島國會議員當選人精英人設崩塌

2022-12-24 11:33
案件現場。(記者許君達╱攝影)

法拉盛男駕車撞妻 車翻重傷

2022-12-27 15:38
聖誕節假期強風、大雨、低溫，民眾出行計畫大受影響。(美聯社)

紐約強風豪雨 聖誕出遊掃興

2022-12-23 06:22

超人氣

更多 >
原以為第一波染疫30%…「北京感染率可能已超80%」

原以為第一波染疫30%…「北京感染率可能已超80%」
愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓

愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓
好市多頻惹抱怨 華人「遭歧視還是小題大作？」

好市多頻惹抱怨 華人「遭歧視還是小題大作？」
川普律師：國會暴動調查委員會舉白旗投降

川普律師：國會暴動調查委員會舉白旗投降
「八方雲集」美國二店試營運 加州售價調漲10%

「八方雲集」美國二店試營運 加州售價調漲10%