法拉盛民宅起火 老婦呼救脫險

消防員營救一名被困的西語裔女子。(讀者提供)

法拉盛 的一棟民宅29日發生火災，一名老婦被困在陽台呼救，幸得消防員及時趕到，救離火場，但屋內完全燒毀。據悉，失火處的房東 為華人 。

根據消防局，29日早8時10分左右，在法拉盛博生大道(Parsons Blvd)近巴克萊大道(Barclay Ave.)的一棟三層民宅發生火災，起火地點為二樓D單元，樓道內濃煙滾滾。一名67歲的西語裔女性被困在陽台，消防員全員出動，架上消防梯營救，在8時52分左右，火勢得到完全控制。失火住宅的內部則完全燒毀，一片狼藉。

被消防隊員營救後，急救員將該女子送醫救治，目前情況穩定。火災並未導致樓內其他住戶受傷。

據悉，該棟住樓建於1977年，共三層，有16個住房單元，房東為華人，也有許多華人住戶。同樣住在二樓的王先生表示，在8點10分左右，他聽到警報聲響，由於消防人員及時趕到，他並未下樓逃離。除樓道中的濃煙以外，火勢並未蔓延至包括他在內的二樓其他住戶家中。