控罪數大減 性交易下個除罪化？

在很少受到公眾關注的情況下，紐約市已完全改變對性交易行業的監管方式，從1985年的高峰期，逮捕近2萬人減少到今年僅逮捕100多人。過去十年，逮捕人數逐年減少。去年，各區檢察官決定停止起訴性工作者，並撤銷數千起未結案件。

這些變化與兩項州法律的實施有關。一項法律使警察 無權逮捕以賣淫為目的而閒逛的人；另一項法律允許消除與賣淫有關的前科。這兩項法律的支持者認為，長期以來，執法嚴重衝擊變性人和少數族裔。

根據州法律，賣淫仍然是非法，但就像大麻 ，賣淫在法律上仍處於邊緣狀況，某些情況下會被逮捕，但在其他情況下不會。

紐約州已將娛樂大麻除罪化，但議會還沒有想出方法解決賣淫的法律問題。州議會已提出兩項法案，某些與賣淫有關的罪行除罪化，但還尚未付諸表決。

有人支持將賣淫部分除罪化，這意味著執法部門將把精力從針對性工作者(因為是受害者)轉向性販運者。民主黨州參議員 克魯格(Liz Krueger)表示，她將在2023年推動這項法案，取消性工作者的刑事責任，減輕顧客的處罰，但對皮條客、性販運者和擁有妓院者的處罰保持不變。

一些人認為，將賣淫部分除罪化做得還不夠，這將使性工作繼續處於陰影之下，容易受到暴力侵害。州參議員薩拉查(Julia Salazar)為此提出全面非刑事化法案，取消對買春者和皮條客的懲罰，法案將在明年重新提出。

按照警方的說法，從2017年開始，對賣淫業者的執法重點發生明顯轉變，性工作者不再是執法目標，執法者更關注的是皮條客和為性行為付費的人。

但事實證明，執法部門對性交易的監管有限。過去幾年，警方逮捕皮條客和人口販子的人數都在下降。據統計，2017年有152起，去年只有61起。

現在，許多有償性行為在互聯網上安排，逮捕皮條客和人販子要麻煩得多，需要更多的資源。有人認為，如果性工作完全非罪化，那麼阻止販賣兒童就更困難。如果性工作完全合法，紐約將成為性旅遊的中心。