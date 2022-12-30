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合法大麻首開賣 百種商品引熱購

記者胡聲橋／紐約報導
紐約州大麻管理辦公室主任亞歷山大(Chris Alexander)，率先於現場購買一盒大麻糖果。(美聯社)
紐約州大麻管理辦公室主任亞歷山大(Chris Alexander)，率先於現場購買一盒大麻糖果。(美聯社)

紐約第一家開張的娛樂大麻零售店「Housing Works」，29日下午在曼哈頓東村(East Village)正式營業。上百人於現場排隊等候購買，另有約2000筆網路訂單。其他合法大麻店也將在紐約市陸續開業。不過，由於合法大麻店的價格高於黑市，人們普遍擔憂黑市大麻將繼續存在。

該店內的產品包括軟糖、水果味的電子大麻菸和裝在糖果罐內的老式大麻等，共有六個品牌的100種大麻產品上架。來自布碌崙(布魯克林)的75歲的西普尼斯(David Sipness)買了水果味的大麻軟糖，劑量為100毫克，以幫助他入睡。另一買家則說，打算用大麻烤各種食物，認為大麻是一種調料，他做每一種菜，包括披薩和義大利麵，都會加一點大麻。

從前州長葛謨(Andrew Cuomo)於2021年3月批准大麻合法化，到現在首家合法大麻店開業，在這段時間內，灰色大麻市場的興盛，政府部門多次聯手打擊灰色大麻市場，擔心威脅合法營業商家。

現在，合法的大麻店終於開張，灰色大麻店或將是暫時。但人們發現，執法部門並沒有採取積極行動打擊大麻黑市，再加上合法大麻店的價格高於黑市，人們普遍認為，合法的娛樂大麻企業將面臨大麻黑市的持續競爭。

金(Charles King)將在曼哈頓東八街和百老匯開一家合法大麻店，他說，合法大麻店要向三個管理部門交稅，還有房租等其他費用，儘管他大麻店的價格屬於低端，現在基本與黑市持平，但如果加上13%的銷售稅，他店裡的大麻價格還是比黑市貴許多。他打算從質量入手，爭取先站住腳跟。

在美國其他已經將大麻合法化的州，如加州和科羅拉多州，盡管合法市場已經建立，但地下大麻產業仍在繼續運作。

開張首日，門外排起長隊，爭賭歷史時刻。(美聯社)
開張首日，門外排起長隊，爭賭歷史時刻。(美聯社)

大麻合法化 曼哈頓 義大利

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