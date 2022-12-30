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班森賀22歲變性女 持刀弒父重傷妹

記者胡聲橋／紐約報導
父親斯康蒂諾與兩個女兒的合影。(取自斯康蒂諾臉書)
父親斯康蒂諾與兩個女兒的合影。(取自斯康蒂諾臉書)

布碌崙(布魯克林)華人聚居區班森賀發生家庭悲劇，一名22歲的變性女子尼基(Nikki Secondino)涉嫌殺害61歲父親，重傷19歲妹妹，遭控謀殺、謀殺未遂和非法持有武器等罪。

29日早晨，市警62分局獲報至17大道8208號公寓二樓，發現61歲的斯康蒂諾(Carlo Secondino)被刺死，他的兩個女兒，22歲的尼基手被刺傷，19歲的小女兒身上多處刀傷，傷勢嚴重。尼基告訴警察，早晨不到6時，兩名蒙面劫匪闖入，索要保險箱裡的錢財，雙方發生爭鬥，劫匪用刀刺死父親，刺傷她和妹妹。

警方經過初步調查，未發現強行闖入痕跡，也沒有嫌疑人的行蹤，開始懷疑尼基。29日傍晚，警方正式逮捕尼基，指編造入室搶劫，掩飾其犯罪事實。

據一社工介紹，這家人經常發生爭吵，光是去年，因為家庭暴力，警方就多次干預和調查。包含7月15日，父親被指威脅要殺死小女兒；9月19日，父親被指打了女兒耳光等。

據報導，斯康蒂諾在一家餐館當外賣員，餐館老闆戈梅茲(Yadira Gomez)說，斯康蒂諾經常因為家事分心，但又不願意與別人討論。尼基是變性人，斯康蒂諾支持，但他有時會說尼基瘋了，也不想去工作。據瞭解，事發前一天，父親又和尼基發生爭吵，說要與小女兒暫時到朋友家住，因為他對尼基感到擔憂。

戈梅茲還說，斯康蒂諾的妻子在女兒年幼時就拋棄她們，斯康蒂諾辛苦把孩子拔大。大家都喜歡他，他的不幸去世是所有人的損失。

班森賀發生謀殺案，22歲變性女子持刀殺害父親，重傷妹妹。(記者胡聲橋／攝影)
班森賀發生謀殺案，22歲變性女子持刀殺害父親，重傷妹妹。(記者胡聲橋／攝影)
班森賀發生謀殺案，一名22歲的變性女子持刀殺害61歲的父親，重傷19歲的妹妹。(...
班森賀發生謀殺案，一名22歲的變性女子持刀殺害61歲的父親，重傷19歲的妹妹。(記者胡聲橋／攝影)

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