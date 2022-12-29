班森賀華社住家遭入室盜竊 釀成1死2傷命案
布碌崙(布魯克林)班森賀華社29日早晨發生一起入室盜竊引發的命案，造成一死二傷；兩名兇嫌尚在逃，警方呼籲知情民眾提供線索。
29日早晨6時左右，位於17大道交82街的一棟住處發生慘案，兩名身穿黑衣匪徒闖入該住屋的二樓，企圖偷走貴重物品；屋內的人疑似醒來，與匪徒們搏鬥，最終造成61歲男死者身上多處被刺，當場宣告死亡。
另外中傷的兩名女性被送往瑪摩利醫院搶救，其中22歲傷者的手部遭刺傷，無生命大礙，年齡最小的傷者為19歲，傷勢非常嚴重，可能危及性命。
警方指，受害者一家是白人，目前還未抓捕到兇手，但確定兇嫌是兩名戴著黑色滑雪面具的竊賊；相信兩人一開始是要入室盜竊，但一時之間爆發衝突，釀成命案。至於朝該間住屋下手的原因、以及遺失的物品等，還有待追查。
警方呼籲，知情者立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。
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