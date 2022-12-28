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開快遞公司運冰毒 布碌崙華男被捕控罪

記者顏潔恩／紐約報導
特工撥打包裹上的號碼，董振隨即接通電話。(法院提供)
特工撥打包裹上的號碼，董振隨即接通電話。(法院提供)

布碌崙(布魯克林)一名經營快遞公司的華男涉嫌郵寄毒品被捕，至少七個裝有冰毒的包裹，在今年3月至8月間寄往紐西蘭、澳洲，被當地海關截查，隨後與美國共同調查；執法人員最終收網，華男遭控密謀分發毒品。

今年3月，紐西蘭海關截查到五個來自美國快遞公司的包裹藏有冰毒，寄往多個地址，其中一個從皇后區貝賽(Bayside)寄出的包裹裝有變形金剛玩具，以及1.25公斤、兩袋真空密封的冰毒；另四個包裹分別從長島的Roslyn Heights、史泰登島、布碌崙等地寄出，各1公斤多的冰毒與其他物品裝在一起寄送，包括兒童玩具、球衣、椅子坐墊、糖果等。

美國郵政檢查局(USPIS)隨後介入調查，追蹤五個包裹標籤的的IP地址，為位於日落公園7大道5114號的「紐約跑跑」(NYPOPO)國際快遞郵寄公司；從包裹標籤提供的手機號追查，是該公司的註冊人董振(Zhen Dong)，同時掌握其位於戴克高地的住家地址。執法人員也發現他2013年曾因酒駕、無照駕駛，被警方逮捕。

兩袋真空密封包裝的1.25公斤冰毒。(聯邦東區法院起訴文件)
兩袋真空密封包裝的1.25公斤冰毒。(聯邦東區法院起訴文件)

澳洲海關4月也攔截一個從布碌崙寄來的包裹，裝有1.13公斤冰毒，還有玩具、生日卡以及禮品卡作為掩蓋，包裹的IP一樣追蹤到嫌犯的住所。

美國緝毒局(DEA)開始在董振的住家外監視，一名特工看見疑似董振的華男從前門走出，撥打包裹上的手機號，果然接電話的就是董振；8月，第七個包裹再從布碌崙寄到紐西蘭被攔截，1.2公斤的冰毒與兩個裝有衣物的禮盒被放在一起。

掌握足夠證據後，執法人員於11月28日向紐約東區聯邦法院申請逮捕令，以密謀分發毒品(Conspiracy to Distribute Drugs)罪名拘捕嫌犯；他日前已在法院過堂，以15萬元資產抵押交保，將於明年2月15日出庭。

布碌崙 毒品 華男

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