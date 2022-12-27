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投訴冠軍 警員被迫退休 網路自辯

記者張晨／紐約報導
戴姆。(取自推特)
戴姆。(取自推特)

紐約市警遭執法不當投訴最多的巡官、前海軍陸戰隊退役軍官戴姆(Eric Dym)近日被迫退休，42歲的他近期在一檔播客欄目中，以四個小時講出心聲，頂著「花費納稅人百萬賠償」、「不當持槍、用武」的罵名，他表示，這些投訴大多來自「犯罪率高的地區」，而市警執法將「一切照常」。

在市警工作18年的戴姆，在退休之前遭市公民投訴委員會(Civilian Complaint Review Board，簡稱CCRB)對其執法不當行為的56項指控，包括使用不當武力制服被捕者、多次用槍指人和發表虛假官方聲明等。

他還在十多起訴訟中被點名，讓納稅人為此支付150多萬元的賠償，他還在多段視頻中被拍到拳擊被執法者的的頭部。

在播客欄目「紐約最優秀的人：退休無濾鏡」中，戴姆表示，過去幾年對他的大量投訴主要來自犯罪率高的地區，他說當警察是幫助公眾，執行接受過的訓練，滿足公眾和上司的期望，所以如何對待那些持槍和重罪犯便成了問題。

他認為，雖然逮捕手段可能「醜陋」，包括用拳頭猛擊頭臉，但這些動作往往是必要的，「這就是人類本性，戰鬥或逃跑。」談到此前備受爭議的便衣小組被前市長白思豪解散時，戴姆說，唯一實際變化是「從便衣換成制服，工作照常進行。」

去年迫於市議會壓力，市警實施新的紀律規定，列出對不當行為的懲罰範圍；市警總局局長也被要求以書面解釋任何偏離標準的地方，但總局長在紀律問題上仍有最終決定權，這一權力被反警維權者強烈要求取消。

戴姆承認，隨身執法相機和CCRB的監視，對警察的行為產生威懾作用，尤其是那些工作容易積累投訴的警員；但往往破案能力強的人，都會因為投訴被調去坐辦公室，避免被CCRB調查。

他表示，紐約市的治安惡化，源自於這些對抗性的政策，他退休前放棄許多逮捕持槍歹徒的機會；但身背了太多「違紀投訴」，對他而言比逮捕歹徒面臨的風險還高。

市警執法不當投訴影響破案、抓捕率，違紀太多警員被迫退休。圖非當事人。(Getty...
市警執法不當投訴影響破案、抓捕率，違紀太多警員被迫退休。圖非當事人。(Getty Images)
市警執法不當投訴影響破案、抓捕率，違紀太多警員被迫退休。(記者張晨/攝影)
市警執法不當投訴影響破案、抓捕率，違紀太多警員被迫退休。(記者張晨/攝影)

退休 警察 紐約市

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