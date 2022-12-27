專偷紐約、新州中餐館、小商家 8嫌1認罪

一名41歲的新州 男子近日在聯邦法院認罪，承認參與針對亞裔 的多起入室盜竊案。該盜竊團夥由包括該男在內的八人組成，專盯紐約、新州等地的中餐館及亞裔餐館業者與小商家，了解作息後，挑不在家的時間入室盜竊上萬元的珠寶、現金等，已盜竊近百萬元。

根據起訴書，在2016年12月至2019年3月間，41歲的巴爾(Randi Barr)與其同夥，鎖定住在紐約、新州、賓州等地的華人與亞裔餐館業者及小商家的住宅盜竊，之後，跨州將贓物運輸至他在新州及賓州的住所。巴爾被控夥同其他嫌犯跨州運輸被盜財產罪，面臨最高五年監禁及 25萬元罰款，並將於明年4月25日量刑。

警檢方指出，該團夥首先在亞裔聚居社區，鎖定可以下手者，跟蹤受害人、進入他們的汽車查看登記信息、在車上安裝跟蹤設備等手段，獲悉受害人的住所，熟悉作息時間後，趁他們不在家時下手，一人把風，一至兩人行竊，另一人則在車中等待同夥，作案時間在半小時之內。

此前，該犯罪團夥中招供的另一名成員表示，選擇亞裔，因為亞裔喜歡在家中存放大量的現金與珠寶。歹徒會先在網上搜索，找到做現金生意的華裔及印度裔小商家，找到經營的餐館、商店及座車。

2018年12月，他們在皇后區 一亞裔家中入室盜竊，偷走包括首飾在內、10萬1583元價值的物品。同年12月11日，對另一位皇后區亞裔下手，偷走家中包括首飾與名表在內、7萬8150元價值的物品。