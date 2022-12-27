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菸草店賣大麻 長島華人店主被捕控罪

記者牟蘭／紐約報導
金聖明因非法持有管制藥品被捕控罪。(納蘇郡警方提供)
金聖明因非法持有管制藥品被捕控罪。(納蘇郡警方提供)

在長島納蘇郡經營菸草店的華裔男子金聖明(Shengming Jin，姓名皆音譯)，日前在警方的突擊檢查中，發現店內有逾400多種含有四氫大麻酚(THC)的產品，隨即被警方逮捕，被檢方以非法持有並販賣管制藥品等重罪提告。

納蘇郡警方日前對當地位於緬街41B的360Vape and Smoke商店聯合執法，發現該店正在銷售的一次性電子菸中，含有四氫大麻酚(THC)管制藥品成分，價格超過35元。

金聖明的店內被發現有逾400多種含有四氫大麻酚的產品。(納蘇郡警方提供)
金聖明的店內被發現有逾400多種含有四氫大麻酚的產品。(納蘇郡警方提供)

警方在搜查中，發現約432種含有四氫大麻酚不同產品，隨即逮捕34歲的店主金聖明，以兩項非法持有管制藥品並意圖銷售(Criminal Possession of a Controlled Substance:Intent Sell)與一項五級非法銷售管制藥品(Criminal Sale of a Controlled Substance 5th degree )重罪移送法辦。

根據紐約州大麻監管和稅收法案(MRTA)，為保護公共安全，只有21歲或以上的成人才能購買大麻，由紐約州大麻管理核發種植、加工與銷售的執照，意味著只有持有相關執照才能售賣允許的相關大麻產品。

蓋洛普民調(Gallup)顯示，過去50年內，大麻的消費量激增，菸草在過去年十年內不斷下降，大麻的銷量已超過菸草，民調中16%受訪者稱他們吸大麻，只有11%的人稱他們抽菸。紐約首間合法娛樂大麻零售商店，本月底將於曼哈頓開業，警方強調將嚴打無照商家，保障合法業者權益。

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