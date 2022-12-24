曼哈頓洛克菲勒聖誕樹前 男子遭尖刀劃臉

持刀嫌犯的體貌特征。(市警提供)

冬季風暴 席捲紐約，主要景點周圍的罪案不停，曼哈頓 中城洛克菲勒中心(Rockefeller Center)前的聖誕樹前23日晚發生一起持刀攻擊案件；一男子遭嫌犯用尖刀劃臉；警方24日公布嫌犯體貌，征詢線索以破案。

警方表示，案件發生在當日下午5時30分左右，當日天色已黑，在西48街48號的「Deli's 48」中，34歲的受害者與一身分未知的男子發生口角，隨後升級為肢體衝突；嫌犯抽出尖刀劃傷了受害者的右臉。

案發地靠近5大道、6大道以及洛克菲勒商圈，周圍亞洲餐廳密集；警方稱，受害者隨後被送到表維醫院(Bellevue Hospital)救治，傷勢不危及生命。

市警24日公布案發地監控，嫌犯年約25至30歲，體重170磅，身高5呎10吋，最後一次被看到時身穿黑色夾克，藍色牛仔褲，彩色運動鞋。