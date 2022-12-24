我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

通膨論戰第二回合：「暫時隊」會贏「結構隊」嗎？

「先買後付」購物像免息貸款 退貨時須知幾事

曼哈頓洛克菲勒聖誕樹前 男子遭尖刀劃臉

記者張晨／紐約即時報導
持刀嫌犯的體貌特征。(市警提供)
持刀嫌犯的體貌特征。(市警提供)

冬季風暴席捲紐約，主要景點周圍的罪案不停，曼哈頓中城洛克菲勒中心(Rockefeller Center)前的聖誕樹前23日晚發生一起持刀攻擊案件；一男子遭嫌犯用尖刀劃臉；警方24日公布嫌犯體貌，征詢線索以破案。

警方表示，案件發生在當日下午5時30分左右，當日天色已黑，在西48街48號的「Deli's 48」中，34歲的受害者與一身分未知的男子發生口角，隨後升級為肢體衝突；嫌犯抽出尖刀劃傷了受害者的右臉。

案發地靠近5大道、6大道以及洛克菲勒商圈，周圍亞洲餐廳密集；警方稱，受害者隨後被送到表維醫院(Bellevue Hospital)救治，傷勢不危及生命。

市警24日公布案發地監控，嫌犯年約25至30歲，體重170磅，身高5呎10吋，最後一次被看到時身穿黑色夾克，藍色牛仔褲，彩色運動鞋。

警方呼籲民眾，若看到與圖中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

男子洛克菲勒聖誕樹前遭尖刀劃臉。(記者張晨/攝影)
男子洛克菲勒聖誕樹前遭尖刀劃臉。(記者張晨/攝影)

手機 風暴 曼哈頓

上一則

被爆曾做客服 紐約長島國會議員當選人精英人設崩塌

延伸閱讀

沐浴球巧裝聖誕樹 有人讚「花小錢有創意」 有人酸「什麼鬼東西」

沐浴球巧裝聖誕樹 有人讚「花小錢有創意」 有人酸「什麼鬼東西」
風雨雪夾襲 曼哈頓街頭陷壅堵

風雨雪夾襲 曼哈頓街頭陷壅堵
真假聖誕樹

真假聖誕樹
家中聖誕樹掛「詭異棕蛋」他嚇到拿去丟掉… 原來是上百顆螳螂卵

家中聖誕樹掛「詭異棕蛋」他嚇到拿去丟掉… 原來是上百顆螳螂卵
無懼掃蕩 假包攤販蔓延至曼哈頓中城

無懼掃蕩 假包攤販蔓延至曼哈頓中城

熱門新聞

好市多雞蛋貨價空空如也。(記者張晨╱攝影)

蛋荒…一盒難求 早餐成本翻倍

2022-12-17 11:05
郵寄支票屢被盜，華人不堪其擾。(本報檔案照)

郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬

2022-12-23 13:28
2022年全市年度最差前100名房東名單，四名華裔上榜。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約市百大惡房東 4華裔上榜…最糟糕的竟是這位

2022-12-21 06:52
三嫌搶劫華人男子。(視頻截圖)

紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布

2022-12-20 12:19
住在法拉盛37大道一名林姓華女疑似吸食毒品過量，日前在公寓內暴斃。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛鬧區華女疑吸毒過量亡 公寓樓道飄異味

2022-12-18 11:16
康先生表示，因中國退燒藥緊缺，部分顧客為在家鄉的親友購買藥品，近期郵寄回中國的泰諾等退燒藥與止痛藥激增。(記者牟蘭／攝影)

快遞業者：寄感冒藥去中國 海關恐沒收

2022-12-18 06:21

超人氣

更多 >
600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦

600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦
美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲
法媒：中國疫情開放策略錯誤 恐面臨人道災難

法媒：中國疫情開放策略錯誤 恐面臨人道災難
「炸彈氣旋」已奪10命 逾150萬戶停電 俄州50車連環撞

「炸彈氣旋」已奪10命 逾150萬戶停電 俄州50車連環撞
新冠後遺症為何「嗅覺喪失」？找到原因了

新冠後遺症為何「嗅覺喪失」？找到原因了