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艾姆赫斯特華裔長者家門遇劫 警定位失竊手機追賊

記者牟蘭／紐約報導
一對住在皇后區艾姆赫斯特的華裔長者夫婦，日前晚上返家時，被三名陌生男子打劫；圖為案發附近街道。(取材自谷歌地圖)
一對住在皇后區艾姆赫斯特的華裔長者夫婦，日前晚上返家時，被三名陌生男子打劫；圖為案發附近街道。(取材自谷歌地圖)

一對住在皇后區艾姆赫斯特的華裔長者夫婦，日前晚上返家時，被三名陌生男子打劫，在搶走受害者的錢包和手機後，向不明方向逃跑，警方隨後在一棟六層樓公寓內追蹤到手機，掌握部分證據，嫌犯仍在逃。

根據警方消息，市警110分局17日收到一起報案，一對報住在艾姆赫斯特47大道交82街的華裔長者夫婦指，兩人於當晚8時8分左右在家門口被他人打劫；68歲的受害女性稱，三名陌生男子在兩人返家時，突然從家門口出現，一人持BB槍威脅兩人，一人挾持她的丈夫，另一人攻擊她，將她推倒在地。

三名歹徒搶走受害人的手機與裝有1800元現金的錢包，向不明方向逃逸；警方獲報後，在115分局轄區內的一棟六層公寓內鎖定受害人丟失的手機，獲取周邊的監控錄像，掌握嫌犯作案經過。

根據警方消息，就在這對華人夫婦被搶前一天，一名居住在皇后區新鮮草原185街交50大道的亞裔男屋主，凌晨回家時，被五名歹徒跟蹤，嫌犯趁他開門期間脅持，並進入屋內洗劫財物，搶走名牌包、勞力士手表與受害人隨身攜帶的手機與錢包，得手後逃逸。

警方呼籲民眾在節日期間保持警惕，在晚間回家時，留意四周安全，遇到罪案，及時報警求助；警方呼籲，任何知情者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

手機 皇后區 華裔

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