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西裔男偷法拉盛商家雜貨 公然賣「贓物」

記者鄭怡嫣／紐約報導
一名西語裔男子在法拉盛街頭來回遊蕩，數小時後，手中的空袋子已裝滿贓物。(圖：目擊者提供)
一名西語裔男子在法拉盛街頭來回遊蕩，數小時後，手中的空袋子已裝滿贓物。(圖：目擊者提供)

近來皇后區法拉盛市中心有小攤販及居民反應，有一名竊賊經常在附近遊蕩，瞄準時機向小商家及攤販下手偷盜，此人一天多次作案，隨後再在法拉盛街頭，將這些「贓物」兜售或賣給其他街販，做無本生意。

根據目擊者提供的視頻，近日在法拉盛凱辛納大道(Kissena Blvd)，一名西語裔男子，拿著黑色斑點紋樣的大袋子來回走動、抽菸並四處查看，隨後則回到最先踩點、位於凱辛納大道近41大道的一家九毛九店(99 Cents Store)，偷走放在店門口的手套以及拖鞋後轉身離開。數小時後，原本的空袋子已經裝滿了各樣偷來的物品。

全程拍下扒竊過程的目擊者表示，此人一天多次作案，且得手後，直接在法拉盛街頭兜售這些贓物。一名在緬街近41大道無證擺攤的攤主表示，此人的下手目標多為賣雜貨的街販或小商家。兩周前，此人才在同一天上午，偷了一箱帽子，下午則偷了他的一箱鞋。

此前本報也曾報導，一名58歲的華裔男子也曾在法拉盛街頭的擺攤處，發現他遺失的四條項鍊，而在擺攤的這名竊賊也是華裔；受害男子上前與這名竊賊對峙時，卻被嫌犯攻擊數次，且用一把金屬製的鎖具擊打他的臉部左側，隨後警方以搶劫罪將嫌犯逮捕。

男子鎖定小商家及攤販竊取雜物後在街上販售。(圖：目擊者提供)
男子鎖定小商家及攤販竊取雜物後在街上販售。(圖：目擊者提供)
男子鎖定小商家及攤販竊取雜物後在街上販售。(圖：目擊者提供)
男子鎖定小商家及攤販竊取雜物後在街上販售。(圖：目擊者提供)

法拉盛 華裔 皇后區

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