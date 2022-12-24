西裔男偷法拉盛商家雜貨 公然賣「贓物」

一名西語裔男子在法拉盛街頭來回遊蕩，數小時後，手中的空袋子已裝滿贓物。(圖：目擊者提供)

近來皇后區法拉盛 市中心有小攤販及居民反應，有一名竊賊經常在附近遊蕩，瞄準時機向小商家及攤販下手偷盜，此人一天多次作案，隨後再在法拉盛街頭，將這些「贓物」兜售或賣給其他街販，做無本生意。

根據目擊者提供的視頻，近日在法拉盛凱辛納大道(Kissena Blvd)，一名西語裔男子，拿著黑色斑點紋樣的大袋子來回走動、抽菸並四處查看，隨後則回到最先踩點、位於凱辛納大道近41大道的一家九毛九店(99 Cents Store)，偷走放在店門口的手套以及拖鞋後轉身離開。數小時後，原本的空袋子已經裝滿了各樣偷來的物品。

全程拍下扒竊過程的目擊者表示，此人一天多次作案，且得手後，直接在法拉盛街頭兜售這些贓物。一名在緬街近41大道無證擺攤的攤主表示，此人的下手目標多為賣雜貨的街販或小商家。兩周前，此人才在同一天上午，偷了一箱帽子，下午則偷了他的一箱鞋。