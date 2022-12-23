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平安夜前夕…紐約史島民宅大火 4童2死2命危

記者顏潔恩／紐約即時報導
史島一棟三層房屋23日早晨突發大火。(取自Citizen截圖)
史島一棟三層房屋23日早晨突發大火。(取自Citizen截圖)

臨近平安夜，史泰登島Stapleton社區23日早晨發生一起悲劇，一棟三層房屋因不明原因發生火災，導致兩名幼童不治身亡、還有兩名男童傷勢危急，在醫院掙扎求存。

23日上午10時18分許，Van Duzer街1048號的三層樓房屋發生火災，據現場流出的視頻顯示，濃煙從二樓的窗戶傳出，消防員在三分鐘之內抵達，當時現場至少有60名消防員，在一個小時後火勢取得控制；市消防局總監霍金斯(John Hodgens)指出，整個二樓都被大火吞沒，火勢激烈地從樓梯口延伸至一樓，警員在房屋內發現六名孩子，當時他們都失去意識，需要被抱出來。

儘管消防員對孩子們實施了心肺復甦術(CPR)，但一名五歲女童當場宣告死亡，而六歲男童送往醫院搶救後仍不治，另外五歲及十歲的男童目前在史島醫院接受密切觀察，情況危急；另兩名12歲、14歲少年吸入濃煙，但傷勢不嚴重。

市消防局代理局長卡瓦那(Laura Kavanagh)在記者會中表示，這些孩子們相信是兄弟姊妹；當局還在調查火災發生時屋內有多少人，未透露孩子們的父母是否有在家裡，但其母親目前在醫院內，聽聞孩子去世的消息後曾暈厥倒地，現在雖還處於「驚嚇」中但情況穩定。

一名消防員也在撲火過程中遭遇輕傷，但沒性命危險；當局相信，火源從二樓的後面所引發，還在調查起火原因。

史泰登島

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