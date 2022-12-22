紐約曼哈頓地鐵站 男子脫褲猥褻女子 遭地檢控多項性侵重罪

曼哈頓下城地鐵站脫褲猥褻女子，嫌犯遭地檢控多項性侵重罪。(市警提供)

曼哈頓 下城地鐵站 11月發生一起性侵案，23歲的史泰登島 男子塔皮亞(Chris Tapia)在地鐵車廂中公然褪下褲子，試圖猥褻、強暴一名24歲的女乘客；嫌犯在案發後不久遭逮捕，曼哈頓地區檢察官辦公室22日表示，塔皮亞被指控犯有一項一級強暴未遂罪和一項一級性虐待罪。

警方表示，案件發生在11月17日上午11時30分，塔皮亞在地鐵車廂內公然脫下褲子，露出下體，試圖強暴受害者，他當時坐在受害者的身旁，突然脫下內褲，壓在受害者身上，還試圖脫掉受害者上衣，並撫摸受害者身體及私處；但受害者極力掙脫逃離。

警方稱，塔皮亞是在布碌崙(布魯克林)一地鐵站進入該北上的四號線列車，當車抵達曼哈頓下城時，他發現受害者獨自一人，隨後便起了歹意；他在作案後從Bowling Green站下車，隨後進入史泰登島渡輪逃逸。

嫌犯在案發不久遭警方逮捕， 曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)22日表示，塔皮亞被指控犯有一項一級強姦未遂罪和一項一級性虐待罪；「紐約人應該安全地乘坐地鐵。這種罪行極為可怕，地檢辦公室將繼續問責有意破壞公共安全的人。」