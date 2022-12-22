布碌崙警處理家暴 遇槍戰遭射傷右腳

受傷警員在獲得一片如雷掌聲下出院。(截取自FOX 5)

布碌崙 (布魯克林)克林頓丘21日早晨發生襲警案件，一名警員處理一件家庭暴力案時，遭男子開槍射傷腳部，未殃及性命；這是今年第十名中彈受傷的紐約市警。市長亞當斯 (Eric Adams)到醫院慰問。

21日早晨8時30分許，兩名警員接報抵達克林頓丘(Clinton Hill)Gates大道的一間民宅，處理一起家庭暴力案件，現場一名女子向警員表示，她的男性友人拒絕離開，並不停破壞她家的牆壁；正當警員準備將其逮捕時，男子奮力反抗，並從兜裡掏出一把槍，朝其中一名警員的右腳開槍，接著轉身逃跑。

警員呼叫支援，不久後兩名警員在案發附近的Monroe街鎖定槍手的身影，雙方陷入一陣槍戰，最終男子的左大腿中彈，倒在地上；警員後來鑑定他為41歲的喬伊(Raheem Joye)，並將他送到當地醫院搶救，傷勢並無大礙。

據悉，受傷的警員是今年第十名在工作中中彈受傷的市警，儘管身分未透露，但他在市警服務已七年，且已有家室；市長亞當斯獲知消息後，到他接受治療的國王郡醫院(Kings County Hospital)慰問，他的傷勢也不嚴重，稍後在一片掌聲和歡呼中出院。

最新調查結果顯示，警方在現場尋獲一把9mm手槍，並查出槍手在喬治亞州 有17次的被捕紀錄，其中兩項與非法持有武器相關；紐約州的特洛伊(Troy)執法部門也對他發布過通緝令。