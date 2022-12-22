我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鴿派抬頭？明年Fed決策官員大換血 多名鷹派將失投票權

馬斯克太忙 大中華區總裁朱曉彤成了特斯拉接班大熱門

布碌崙警處理家暴 遇槍戰遭射傷右腳

記者顏潔恩／紐約報導
受傷警員在獲得一片如雷掌聲下出院。(截取自FOX 5)
受傷警員在獲得一片如雷掌聲下出院。(截取自FOX 5)

布碌崙(布魯克林)克林頓丘21日早晨發生襲警案件，一名警員處理一件家庭暴力案時，遭男子開槍射傷腳部，未殃及性命；這是今年第十名中彈受傷的紐約市警。市長亞當斯(Eric Adams)到醫院慰問。

21日早晨8時30分許，兩名警員接報抵達克林頓丘(Clinton Hill)Gates大道的一間民宅，處理一起家庭暴力案件，現場一名女子向警員表示，她的男性友人拒絕離開，並不停破壞她家的牆壁；正當警員準備將其逮捕時，男子奮力反抗，並從兜裡掏出一把槍，朝其中一名警員的右腳開槍，接著轉身逃跑。

警員呼叫支援，不久後兩名警員在案發附近的Monroe街鎖定槍手的身影，雙方陷入一陣槍戰，最終男子的左大腿中彈，倒在地上；警員後來鑑定他為41歲的喬伊(Raheem Joye)，並將他送到當地醫院搶救，傷勢並無大礙。

據悉，受傷的警員是今年第十名在工作中中彈受傷的市警，儘管身分未透露，但他在市警服務已七年，且已有家室；市長亞當斯獲知消息後，到他接受治療的國王郡醫院(Kings County Hospital)慰問，他的傷勢也不嚴重，稍後在一片掌聲和歡呼中出院。

最新調查結果顯示，警方在現場尋獲一把9mm手槍，並查出槍手在喬治亞州有17次的被捕紀錄，其中兩項與非法持有武器相關；紐約州的特洛伊(Troy)執法部門也對他發布過通緝令。

亞當斯 布碌崙 喬治亞州

上一則

法拉盛攜槍攻擊 華男被控

下一則

IMAS青少年音樂賽 最晚1月2日截止報名

延伸閱讀

布碌崙警處理家暴案時遭槍擊 今年第10名受傷市警

布碌崙警處理家暴案時遭槍擊 今年第10名受傷市警
行人、單車族優先…紐約第5大道將變身林蔭大道

行人、單車族優先…紐約第5大道將變身林蔭大道
流感飆5年新高 紐約加開50檢測站

流感飆5年新高 紐約加開50檢測站
公校食堂優化 市府挹注5000萬

公校食堂優化 市府挹注5000萬
保釋制度造就慣犯？ 亞當斯遭控非法取得法院紀錄

保釋制度造就慣犯？ 亞當斯遭控非法取得法院紀錄

熱門新聞

好市多雞蛋貨價空空如也。(記者張晨╱攝影)

蛋荒…一盒難求 早餐成本翻倍

2022-12-17 11:05
包括紐約州在內的三州地區，從今(15)日起至17日(周六)將出現冬季風暴天氣。(本報檔案照)

冬季氣候警告…強風暴雨大雪襲紐約 這些地區少出門

2022-12-15 15:36
檢方提供多項證據直指潘勤軒涉殺蔣凱文。(警方提供)

MIT博士涉槍殺耶魯華生 5人指證…休旅車發現血跡、皮屑

2022-12-14 11:00
三嫌搶劫華人男子。(視頻截圖)

紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布

2022-12-20 12:19
2022年全市年度最差前100名房東名單，四名華裔上榜。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約市百大惡房東 4華裔上榜…最糟糕的竟是這位

2022-12-21 06:52
一名報住在貝賽185街交50大道的亞裔男屋主，16日凌晨回家時，被五名歹徒跟蹤，隨後家中的名牌包等財物被搶。(記者牟蘭／攝影)

紐約亞裔男凌晨返家 5匪尾隨…趁開門時入屋內洗劫

2022-12-16 21:04

超人氣

更多 >
想吃卻不捨得買？好市多7商品 送給吃貨最好的禮物

想吃卻不捨得買？好市多7商品 送給吃貨最好的禮物
紐約市百大惡房東 4華裔上榜…最糟糕的竟是這位

紐約市百大惡房東 4華裔上榜…最糟糕的竟是這位
櫃檯存款點鈔1000元「蒸發」 南加華人和銀行各說各話

櫃檯存款點鈔1000元「蒸發」 南加華人和銀行各說各話
被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國

被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國
退休者福音 漸進式儲蓄能存更多錢…這些改變不可不知

退休者福音 漸進式儲蓄能存更多錢…這些改變不可不知