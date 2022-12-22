MTA保安向步步緊逼的乘客開槍 男重傷

紐約地鐵再傳槍擊案件。(記者胡聲橋／攝影)

警方稱，一名男子在布碌崙 (布魯克林)地鐵站 內遭大都會運輸署(MTA )保安人員槍擊，傷情危急。MTA保安人員稱，這名男子威脅要攻擊他的同事，他是在不得已的情況下開槍。

20日晚9時剛過，公園坡(Park Slope)的聯合街(Union Street)地鐵站突然傳出槍聲，警察湧進該地鐵站，發現一名男子遭MTA保安人員槍擊。

市警總局捷運警長(NYPD Chief of Transit)肯珀(Michael Kemper)指，案件最開始發生在太平洋街(Pacific Street)地鐵站。當時一名MTA地鐵售票機維護人員，也負責收售票機內的錢，正和一名武裝保安人員站在南行R線地鐵的站台上，等待列車駛入車站。

這時一名39歲的乘客走近這兩人，朝他們大喊大叫。MTA員工走進地鐵車廂後，這名男子也跟了進去，他變得很憤怒，並開始威脅要毆打他們。當地鐵到達聯合街站時，男子跟著這兩名MTA員工下車，並繼續威脅其中沒有佩槍的MTA員工，該員工的伙伴則試圖讓男子冷靜下來。

當他們到達車站的中間層區域時，該男子開始向兩人逼近。這時持槍的MTA員工掏槍，同時反覆口頭命令，要求該男子退後。該男子沒有服從，並威脅要奪走槍。過程中，MTA員工開了一槍，擊中了該男的胸部。

警方在聽到槍聲後趕到現場，急救人員將男子送至紐約長老會布碌崙衛理公會醫院搶救，該男暫時仍沒有脫離危險。

紐約市捷運局(New York City Transit)局長戴維(Richard Davey)說，開槍的員工有21年的工作經歷，他是在履行職責時開槍。

當局正在調查受傷男子之前是否與MTA員工有任何關係。警方表示，他們認識這名受傷男子。