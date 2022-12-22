日落公園地鐵濫射案 槍手提認罪

布碌崙地鐵濫射案被告詹姆斯將於下月認罪。(美聯社)

布碌崙 (布魯克林)日落公園地鐵 濫射案槍手詹姆斯(Frank James)將於下個月認罪，承認與4月12日N線地鐵濫射事件有關的恐怖主義等罪行。詹姆斯被指在擁擠的地鐵車廂內釋放了兩枚煙霧彈並用手槍射擊33次，擊中十人，共造成29名乘客受傷。詹姆斯隨後逃離現場，警方經過一天多的全城追捕後才逮捕他。

63歲的詹姆斯原定於2月27日在布碌崙(布魯克林)東區聯邦法院出庭受審，面對十項在公共交通系統中實施恐怖主義和一項在暴力犯罪中開槍的指控。不過，詹姆斯的律師艾斯納-格林伯格(Mia Eisner-Grynberg)21日向法院提交文件，表示詹姆斯希望在1月的第一周認罪。法院目前已安排在1月3日為此開庭。

辯方20日(周二)曾向主審法官昆茨(William F. Kuntz)發函，要求推遲原定於2月27日的審判。詹姆斯的律師說，他們無法在審判日期前看完檢方提出的1600頁證據，檢方敦促法院拒絕這一請求。但僅僅一天後，詹姆斯的律師團隊就提交文件，宣布詹姆斯打算認罪。

被告律師幾個月來一直表示，詹姆斯打算接受審判，但現在不知道是什麽原因導致他改變想法。如果詹姆斯對所有指控認罪，他可能被判終身監禁。針對詹姆斯的每一項指控都可能讓他被判終身監禁。

兩周前，檢方提出不利於詹姆斯的證據，其中包括他主動對調查人員說，槍擊 事件發生時，他就在事發地鐵車廂裡。槍擊案的一名受害者對罪犯的描述也與詹姆斯的外觀一致。

詹姆斯先前曾向法院申請，將他的審判從布碌崙轉移到芝加哥，他認為由於媒體和市長亞當斯(Eric Adams)等公共官員聳人聽聞的講述，他在紐約無法得到公平的審判，但法官駁回該請求，並簽署命令，如果有必要，可以將被告強制帶到法庭受審。

詹姆斯是布朗士區居民，地鐵槍擊案發生前，他一直住在中西部，經常在YouTube上發布奇怪的言論，包括針對紐約市長的言論，稱他自己是紐約市精神健康系統的「受害者」。