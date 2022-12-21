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布碌崙警處理家暴案時遭槍擊 今年第10名受傷市警

記者顏潔恩／紐約即時報導
受傷警員在獲得一片如雷掌聲下出院。(截取自FOX 5 YouTube頻道)
受傷警員在獲得一片如雷掌聲下出院。(截取自FOX 5 YouTube頻道)

布碌崙(布魯克林)克林頓丘21日早晨發生一起襲警案件，一名警員和同伴處理一件家庭暴力案時，遭男子開槍射傷腳部，無殃及性命；該名警員是2022年第十名受傷的紐約市警，紐約市長亞當斯(Eric Adams)已到醫院進行慰問。

21日早晨8時30分許，兩名警員接報抵達克林頓丘(Clinton Hill)Gates大道的一間住處，處理一起家庭暴力案件，現場一名女子向警員表示，她的一名男性友人拒絕離開，並不停摧毀她家的牆壁；正當警員準備將其逮捕時，男子奮力反抗並從兜裡掏出一把槍，朝其中一名警員的右腳開槍，接著轉身逃跑。

警員通知更多市警到現場協助辦案，不久後兩名警員在案發附近的Monroe街鎖定槍手的身影，雙方陷入一陣槍火戰，最終男子的左大腿中彈，倒在地上；警員後來鑑定他為41歲的喬伊(Raheem Joye)，並將他送到當地醫院搶救，傷勢並無大礙。

據悉，受傷的警員是今年第十名在工作中不慎中傷的紐約市警，儘管身分未透露，但其在市警服務已七年，且已有家室；市長亞當斯獲知消息後，到其接受治療的國王郡醫院(Kings County Hospital)慰問他，他的傷勢也不嚴重，稍後在一片掌聲和歡呼中出院。

（影音來源：FOX 5 YouTube頻道）

最新調查結果顯示，警方在現場尋獲一把9mm手槍，並查出槍手在佐治亞州(Georgia)有過17次的逮捕紀錄，其中兩項與非法持有武器有關；不僅如此，紐約州中東部的城鎮特洛伊(Troy)的執法部門也對其發布過通緝令。

紐約市 亞當斯 布碌崙

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