企業捐款每把500元 布碌崙收繳206槍創紀錄

布碌崙地檢辦公室開展槍枝回購活動，共收繳206件槍枝。(布碌崙地檢辦公室提供)

布碌崙 (布魯克林 )地區檢察官 蔣莎樂(Eric Gonzalez)和市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)19日宣布，18日在布碌崙貝德弗-史岱文森(Bedford-Stuyvesant)舉行的槍枝回購活動中，共收繳206槍枝，數量創下布碌崙單次收繳活動之最，包括130把手槍，其中五把是幽靈槍，還有多把突擊步槍。作為補償，上繳一把槍可以獲得最多500元和一個iPad作為獎勵。

布碌崙地檢辦公室開展槍枝回購活動，共收繳206件槍枝。(布碌崙地檢辦公室提供)

這次槍枝收繳活動在貝德弗-史岱文森的基石浸信會教堂(Cornerstone Baptist Church)舉行。由於奧亞特集團(Oyate Group)的捐贈，地檢辦公室才能為每把上交的可用槍枝，提供500元的銀行卡作為獎勵。奧亞特集團是一家非營利組織，致力於通過創造可持續的整體解決方案來減輕貧困，增強對社區的服務。包括T-Mobile在內的一些企業，為前50名繳槍者提供iPad作為獎勵。

布碌崙地檢辦公室開展槍枝回購活動，共收繳206件槍枝。(布碌崙地檢辦公室提供)

蔣莎樂說，這次成功的槍枝回購活動證明，當社區、當地企業和執法部門團結一致，就可以取得顯著的成果。社區的槍枝愈少，意味著槍枝暴力愈少。這206支收繳上來的槍枝將被銷毀，將永遠無法造成傷害。他強調，公共安全是一項共同的責任，他感謝布碌崙社區聯合起來，共同倡導遠離槍枝暴力，營造更安全和更健康的社區。

這次槍枝回購活動是今年布碌崙舉行的第三次槍枝回購活動。在這三次活動中，當局共收繳了315件槍枝。