法拉盛模式作案 竊賊偷輪胎、輪圈變賣

防偷輪胎賊，修車業者指，外圈旋轉的輪胎鎖，相比之下更安全。(取自Ebay)

法拉盛 近日發生模式作案，竊賊趁車主將車停在路邊，深夜偷去輪胎及輪圈至網上變賣，同一晚至少兩車遭偷，警方表示案件仍在調查，呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局，9日早9時，警方接到報案，稱北方大道交147街處，發生竊案。趕到現場，一名33歲的女車主表示，當日凌晨，她將車停在此處，早上發現輪胎和輪圈都已被竊。

同日上午，警方接到另一起報案，羅斯福大道交博生大道(Parsons Blvd)發生竊案，一名60歲的亞裔 男性表示，8日晚約10時，他將車停在此處，翌日早發現車胎和車圈皆不翼而飛。

另一起類似案件，發生在11月17日，發生地點為法拉盛北方大道近莫瑞街(Murray St.)。知情人士表示，在最近28天，法拉盛至少有五輛車的配件遭竊。

法拉盛車行老闆及民間巡邏隊(Public Safety Patrol)副會長李啟基接受本報採訪時表示，偷車輪及胎圈的案件屢見不鮮，只是近來更為多，竊賊作案快，一套四件輪胎及輪圈，放在網上可賣800元，本田Accord及Fit車款是流行車型，所以被偷得最多。有華人車主近來已連被偷竊兩次，建議在輪胎遺失時請車行送合適的同款輪胎至停車點，此時強行拖車容易磨損底部的其他零件。

李啟基還表示，原廠的輪胎鎖(Wheel Locks)也並不安全，只有五至六套左右，很容易配到備用板手，且打擊後易鬆脫，新款的可在網路購買的輪胎鎖因外圈旋轉，不易被拆，竊賊都是取易捨難，相較之下更安全。

警方表示，以上案件仍在調查，尚未抓獲嫌犯，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。