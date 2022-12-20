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納蘇郡破獲大型觸媒轉換器竊案 市值逾700萬

記者牟蘭／紐約報導
納蘇郡檢警破獲一起大型觸媒轉換器竊案，執法人員沒收市值超過700萬元、上千個被盜的轉換器。(CBS截圖)
納蘇郡檢警破獲一起大型觸媒轉換器竊案，執法人員沒收市值超過700萬元、上千個被盜的轉換器。(CBS截圖)

長島納蘇郡(Nassau County)檢警日前破獲一起大型觸媒轉換器竊案，沒收市值超過700萬元、上千個被盜的轉換器，涉案兩人是兄弟，一人家中被發現有390萬元的現金，並在兩人經營的廢棄廠內找到數千個觸媒轉換器。

全國觸媒轉換器(catalytic converter)竊案激增，大紐約州地區的竊案較去年同期增加近三倍，皇后區與納蘇郡的華人聚居地淪為重災區，以納蘇郡為例，2020年只有89起，今年激增到2200起。

納蘇郡警察局長萊德(Patrick Ryder)指，觸媒轉換器中的銠每盎司售1萬2000元，鈀每盎司售1800元，鉑每盎司售1000元，不法分子從中牟利。檢警指，經過一年的調查，執法人員鎖定居住在長灘(Long Beach)24歲的安德魯(Andrew Pawelsky)與20歲的艾倫(Alan Pawelsky)。

警方在艾倫家中搜出390萬元的現金，在安德魯的住所內搜出超過10萬元現金以及一個有1000萬元的銀行帳戶；警方指，兩人經營的廢棄場內發現數千個準備賣給蘇福克(Suffolk)郡杭廷頓(Huntington)汽車經銷公司的的觸媒轉換器。

納蘇郡檢察官唐納利(Anne Donnelly)表示，這起案件不是一件簡單的盜竊，是大規模的組織犯罪。警方呼籲民眾將的車輛停在安全區域，若聽到街邊有金屬線剪斷的聲音，立即報警。

長島 警察 紐約州

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