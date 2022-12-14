法拉盛再傳劫車 華人不從歹徒開槍

警方追查涉嫌持槍搶劫華男車輛的兩嫌。(Citizen截圖)

法拉盛 三福大道街頭日前發生街頭槍擊，兩名戴滑雪 面罩的男子持槍指向一名華裔駕駛的車窗，意圖搶車，受害人拒絕下車，猛踩油門逃跑，歹徒在後開槍打破車玻璃，所幸車主沒有受傷；受害人記住嫌犯的車牌，警方當晚也搜查附近街道，但至截稿前，嫌犯仍在逃。

根據警方消息，12日晚7時40分許，三福大道與150街附近發生一起劫案，兩名男子穿黑衣、戴滑雪面罩，駕駛一輛Infiniti在附近路段，打雙閃違停，一人下車，持槍接近一輛準備啟動的陸虎休旅 車，要求對方交出休旅車。

警方追查涉嫌持槍搶劫華男車輛的兩嫌。(Citizen截圖)

30歲的華人駕駛猛踩油門駛離現場，歹徒朝車輛射擊，打破玻璃，受害人駛到安全地點，立即報警求助；受害人指，他看到歹徒車輛的車牌，市警109分局的警員展開搜查，13日凌晨在花旗球場(Citi Field)附近找到涉案車輛。

案發地點周邊有不少民宅，張女士指，當晚聽到警笛大響，誰知是在家門口發生搶案，「晚上8時不到，就有壞人持槍搶車」。

法拉盛近期發生多起類似劫案，一名42歲華男於10月24日早6時許於35大道交146街附近，尋找他停在街邊的2018年產的本田休旅車時，被三名陌生男子尾隨，隨後被紙袋套頭，遭索帶綁手，強迫他回家取錢，得手後，在街頭扔下他，開走他的休旅車逃逸。

警方消息指，尚不清楚數起案件是否相關，由於數起案件中，嫌犯均戴面罩，受害人被紙袋套頭，無法看清長相，也不能確定是否隨機作案，呼籲駕駛留意，勿讓不法分子有機可趁。

警方呼籲，任何知情者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源保密。