蔣凱文命案 檢方提血跡、皮膚組織新證據

檢方提供多項證據直指潘勤軒涉殺蔣凱文。(警方提供)

涉殺耶魯大學華裔 研究生蔣凱文 (Kevin Jiang，音譯)的潘勤軒 (Qinxuan Pan)，日前開庭被五名證人指有作案嫌疑，法醫還在他駕駛的休旅車上發現死者血跡與皮膚殘留物及開槍後的痕跡，以「合理依據」(probable cause)指他涉案；死者父母表示感謝，指證據確鑿，被告有罪。

康州高等法院日前用兩天的時間，聽審潘勤軒所涉的謀殺案證供，第一天由一名拖車司機、兩名警員、一名廢品場保安，與一名不願具名的謀殺案目擊者指證被告，指在蔣凱文死亡前後，曾看到被告。

翌日的聽證會中檢方提供物證，兩名法醫與一名紐黑文(New Haven)警探指，在潘勤軒車內發現變速桿上有蔣凱文血跡，被告在案發日戴的帽子有死者皮膚組織，並在車內發現開槍後痕跡；經兩天聽審，法官阿蘭德(Jon Alander)指同意被告涉案，檢方履行舉證職責。

蔣凱文的父親蔣民誠(Mincheng Jiang)與母親劉琳達(Linda Liu)對上述結果感到欣慰；蔣民誠表示，目前證據確鑿，毫無疑問潘勤軒有罪，「這就是結果」；劉琳達感謝法官當日的裁決，「我們等這一刻太久」。

對此，潘勤軒拒絕認罪，代表律師在聽證會後，要求把2000萬元的保釋金降低到200萬元，當天的庭審法官哈蒙(Gerald Harmon)拒絕了此申請。

蔣凱文去年2月被殺害後，麻省理工學院(MIT)華裔博士生潘勤軒成為主要嫌疑人，一直在逃，三個月後在阿拉巴馬州被捕引渡回案發地康州受審，他否認控罪，案件膠著至今，原定9月庭審，被告律師帕蒂斯(Norm Pattis)指，他的當事人拒絕合作，因此為他申請精神檢測，結果顯示被告有能力參與庭審。

根據法院文件，潘勤軒是預謀作案，且準備充分，警方雖未公布作案動機，但多項證據指向情殺，蔣凱文未婚妻佩里(Zion Perry)也表示，感到潘勤軒「對她有意思」。